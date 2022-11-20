За два месяца на освобожденных землях обнаружили более 700 тел, почти все – гражданские, – генпрокурор

Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления, совершенные россиянами. За несколько месяцев на освобожденных из-под оккупации территориях обнаружили несколько сотен тел. Большинство – мирное население.

Это во время телемарафона подчеркнул генеральный прокурор Андрей Костин. Он рассказал, какая ситуация на деоккупированных территориях Украины.

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Оккупанты убили сотни гражданских

По его словам, за последние 2 месяца на деоккупированных территориях Харьковской, Херсонской и Донецкой областях обнаружили более 700 тел. По словам генпрокурора, 90% из них – мирное население.

Также, по словам Костина, обнаружили более 20 пыточных. Там оккупанты незаконно удерживали украинцев, а также издевались над ними. Генпрокурор добавил, что правоохранители практически в каждом городе и селе в Харьковской области обнаруживали места, где враг убивал мирное население.

Такую же ситуацию мы наблюдаем и на Херсонщине,

– сказал он.

Тысячи погибших с начала войны

Также в эфире телемарафона Костин поделился данными с начала полномасштабного вторжения. По его словам, оккупанты унесли жизни 8 311 мирных жителей Украины. Генпрокурор добавил, что 437 из них – дети. Что касается ранений, то их получили еще более 11 тысяч гражданских.

Заметим, что речь идет о зафиксированной гибели или ранении. К сожалению, остаются неизвестными реальные потери на временно оккупированных территориях.

Мы понимаем, что реальная цифра (количества погибших — 24 канал) значительно больше, к некоторым оккупированным территориям у нас еще нет доступа,

– подчеркнул он.

Генпрокурор добавил, что правоохранители продолжают вносить в реестры преступления россиян. С 24 февраля уже зафиксировали более 45 тысяч военных преступлений, а также более 19 тысяч против основ национальной безопасности.

На оккупированных территориях враг сеет смерть

Накануне стало известно о том, что оккупанты на Херсонщине обстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом. Об этом рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Произошло это в поселке городского типа Белозерка, что в Белозерском районе. От рук врага ранения получили 5 человек.

Правоохранители продолжают фиксировать преступления на освобожденных территориях. Так, они обнаружили тела расстрелянных бойцов теробороны в Херсонской области. По данным полиции, враг 1 марта цинично убил несколько десятков тех, кто стремился остановить колонну бронетехники.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец накануне отметил, что его шокировала жестокость россиян в Херсонской области. По его словам, враги били током и ломали кости мирным жителям области. Некоторых после пыток оккупанты просто убивали.

Несколькими днями ранее на Херсонщине обнаружили тела супругов фермеров. Их захватчики убили в собственном погребе. Произошло это в августе в поселке Архангельск.

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