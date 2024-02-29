Более 10 дней не выходили на боевое дежурство, – Гуменюк о действиях Черноморского флота
Российские оккупанты сохраняют свое присутствие в Черном море. В частности, там сейчас находится две единицы техники.
Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она объяснила, несут ли они потенциальную угрозу.
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Проблемы россиян
Сейчас на боевом дежурстве в Черном море российские оккупанты держат две единицы техники – это так называемая патрульная служба. Она обеспечивает контроль за подходом к акватории пункта базирования и безопасность.
Наталья Гуменюк подчеркнула, что это обычная практика. Они не несут непосредственную угрозу.
Это не корабли-ракетоносители. Их мы не наблюдаем на боевом дежурстве с 18 февраля. То есть уже более десяти суток они не выходили на боевое дежурство,
– объяснила она.
Ранее спикер сообщала, что россияне фактически не применяют тактическую авиацию на Юге из-за эффективного сбивания их самолетов. Отметим, что за последние 12 дней Воздушные силы уничтожили 13 единиц вражеской техники.
Россияне также уменьшают количество атак дронами. Их интенсивность 40 – 50 единиц в сутки. Это благодаря работе наших защитников по подавлению БПЛА.
Что происходит на Юге: последние новости
- В непризнанном Приднестровье провели так называемый съезд депутатов всех уровней. Поэтому ведутся определенные дискуссии относительно безопасности со стороны Молдовы. Однако тамошняя граница надежно защищена еще с начала полномасштабного вторжения.
- У россиян проблемы с бронетехникой, которую те продолжают экономить. Поэтому они в пешем порядке пытаются добраться до позиций украинских военных. Зато наши защитники ведут свою работу по удержанию плацдарма и закреплению на позициях.
- Всего за минувшие сутки, по состоянию на 29 февраля, россияне осуществили 4 попытки штурмов на Херсонском направлении. Бойцы ВСУ их отбили.