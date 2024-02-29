Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она объяснила, несут ли они потенциальную угрозу.

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Проблемы россиян

Сейчас на боевом дежурстве в Черном море российские оккупанты держат две единицы техники – это так называемая патрульная служба. Она обеспечивает контроль за подходом к акватории пункта базирования и безопасность.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что это обычная практика. Они не несут непосредственную угрозу.

Это не корабли-ракетоносители. Их мы не наблюдаем на боевом дежурстве с 18 февраля. То есть уже более десяти суток они не выходили на боевое дежурство,

– объяснила она.

Ранее спикер сообщала, что россияне фактически не применяют тактическую авиацию на Юге из-за эффективного сбивания их самолетов. Отметим, что за последние 12 дней Воздушные силы уничтожили 13 единиц вражеской техники.

Россияне также уменьшают количество атак дронами. Их интенсивность 40 – 50 единиц в сутки. Это благодаря работе наших защитников по подавлению БПЛА.

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