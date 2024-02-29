Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Вона пояснила, чи несуть вони потенційну загрозу.

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Проблеми росіян

Наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі російські окупанти тримають дві одиниці техніки – це так звана патрульна служба. Вона забезпечує контроль за підходом до акваторії пункту базування і безпеку.

Наталя Гуменюк підкреслила, що це звичайна практика. Вони не несуть безпосередню загрозу.

Це не кораблі-ракетоносії. Їх ми не спостерігаємо на бойовому чергуванні з 18 лютого. Тобто вже більше десять діб вони не виходили на бойове чергування,

– пояснила вона.

Раніше речниця повідомляла, що росіяни фактично не застосовують тактичну авіацію на Півдні через ефективне збиття їхніх літаків. Зазначимо, що за останні 12 днів Повітряні сили знищили 13 одиниць ворожої техніки.

Росіяни також зменшують кількість атак дронами. Їхня інтенсивність 40 – 50 одиниць на добу. Це завдяки роботі наших захисників з приглушення БпЛА.

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