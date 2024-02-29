Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Вона пояснила, чи несуть вони потенційну загрозу.
До теми БпЛА не замінять збитий А-50, – Гуменюк розповіла, що Росія вже готує наступний літак
Проблеми росіян
Наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі російські окупанти тримають дві одиниці техніки – це так звана патрульна служба. Вона забезпечує контроль за підходом до акваторії пункту базування і безпеку.
Наталя Гуменюк підкреслила, що це звичайна практика. Вони не несуть безпосередню загрозу.
Це не кораблі-ракетоносії. Їх ми не спостерігаємо на бойовому чергуванні з 18 лютого. Тобто вже більше десять діб вони не виходили на бойове чергування,
– пояснила вона.
Раніше речниця повідомляла, що росіяни фактично не застосовують тактичну авіацію на Півдні через ефективне збиття їхніх літаків. Зазначимо, що за останні 12 днів Повітряні сили знищили 13 одиниць ворожої техніки.
Росіяни також зменшують кількість атак дронами. Їхня інтенсивність 40 – 50 одиниць на добу. Це завдяки роботі наших захисників з приглушення БпЛА.
Що відбувається на Півдні: останні новини
- У невизнаному Придністров'ї провели так званий з'їзд депутатів усіх рівнів. Тому точаться певні дискусії щодо безпеки зі сторони Молдови. Однак тамтешній кордон надійно захищений ще від початку повномасштабного вторгнення.
- У росіян проблеми з бронетехнікою, яку ті продовжують економити. Тому вони у пішому порядку намагаються дістатися позицій українських військових. Натомість наші захисники ведуть свою роботу з утримання плацдарму та закріплення на позиціях.
- Загалом за минулу добу, станом на 29 лютого, росіяни здійснили 4 спроби штурмів на Херсонському напрямку. Бійці ЗСУ їх відбили.