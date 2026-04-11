Еще 1440 оккупантов отправились в ад: потери России в войне 11 апреля
Потери россиян в войне против Украины продолжают расти. Украинские военные ежедневно заставляют жалеть врага о нападении на нашу страну.
По словам Владимира Зеленского, Украина ежемесячно уничтожает ежемесячно уничтожает столько же оккупантов, сколько Россия мобилизует.
Сколько оккупантов с техникой ликвидировано на 11 апреля?
По данным Генштаба, потери России с начала полномасштабного вторжения составляют:
- личного состава – около 1 310 110 (+1 440) человек;
- танков – 11 851 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 381 (+6);
- артиллерийских систем – 39 798 (+64);
- РСЗО – 1 726 (+2);
- средства ПВО – 1344 (+3);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 231 785 (+2 014);
- крылатые ракеты – 4 517 (+0);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 88 698 (+183);
- специальная техника – 4121 (+2).
Потери России в войне против Украины на 11 апреля 2026 года / Фото Генштаб
Что известно о последних успешных ударах Украины по России?
9 и 10 апреля украинские силы обороны атаковали склад боеприпасов вблизи Ахримовки Запорожской области, логистический хаб в районе Новоазовска Донецкой области, склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ровеньки Луганской области. Кроме того, были поражены пункты управления БпЛА в районах Гуляйполя и Новогригорьевки Запорожской области, а также Новопетровки Донецкой области. Также удары нанесены по сосредоточению живой силы врага вблизи населенных пунктов Новогригорьевка Запорожской области, Часов Яр и Великая Новоселка Донецкой области, Перевальск на Луганщине, а также в районе Краснооктябрьского Курской области.
В марте потери врага от дронов СБС выросли на 29% по сравнению с февралем. Ежедневно украинские военные выполняют более 11 тысяч боевых задач, а количество пораженных целей за месяц увеличилось на 50% – до более 150 тысяч.
Спецназовцы ГУР уничтожили последний российский железнодорожный паром "Славянин" в Керчи, используя беспилотники. Паром "Славянин" играл ключевую роль в снабжении российских войск в Крыму, перевозя топливо, вооружение и технику.