Увеличили производство: сколько дронов ежемесячно способна производить Россия

Россия увеличила производство дронов-камикадзе "Шахед" с 500 до 800 единиц в месяц. Это прежде всего связано с прямыми поставками из Ирана.

В страну-агрессор могут привозить несколько сотен беспилотников. Такой информацией с 24 Каналом поделился эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш).

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О количестве "Шахедов", которое способна производить Россия

Если бы Россия нарастила производство ударных "Шахедов" в 3 – 4 раза, по словам Бескрестнова, вся Украина почувствовала бы это из-за увеличения ударов. К сожалению, российские беспилотники попадают в дома и в результате этого гибнут люди, но значительного наращивания таких ударов нет. Это как раз подтверждает, что среди большого количества БПЛА, которые атакуют Украину, есть дроны-обманки.

Они не имеют боевого заряда, и направлены на отвлечение средств ПВО и мобильных групп. Говорится о беспилотнике "Гербера", похожий на "Шахед", но с другим двигателем и более бюджетный. Он не имеет защитных систем навигации. Это буквально пародия на БПЛА, поскольку изготовлен из картона и вместо топливного бака имеет обычный полиэтиленовый пакет с топливом.

Силам обороны все равно сложно различить, когда летит настоящий "Шахед", а, когда – копии-обманки. Поскольку даже внутри "Герберы" россияне размещают пластиковый слой, который с одной стороны покрыт фольгой. Его еще называют "линза Люнеберга", поэтому ПВО видит маленький беспилотник размером с "Шахед". Так, можно различить по скорости, но мобильным группам сразу сложно понять, что летит, поэтому они тратят боеприпасы, чтобы сбить вражеский дрон.

Россияне производили около 500 "Шахедов" в месяц, так и продолжают изготавливать. Несколько сейчас увеличили производство до 800 единиц, но не так существенно, как бы могло быть. Они действуют согласно своим прогнозам,

– отметил глава Центра радиотехнологий.

На увеличение производства ударных БПЛА влияют прямые поставки из Ирана. Борта, которые приземляются в России, могут привозить несколько сотен "Шахедов". Учитывая обломки, можно сказать, что встречаются абсолютно разные модификации, возможно, даже иранские.

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Как противодействовать российским "Шахедам"

Как отметил Сергей Бескрестнов, тактика борьбы с "Шахедами" неизменна. Работают 3 составляющие: ПВО, РЭБ и мобильные группы.

Что интересно, именно по дронам-обманкам эффективно работают средства радиоэлектронной борьбы, например "Покрова". Они отводят их с украинской территории, поэтому часто появляется информация вроде "БПЛА летят в Молдову, Румынию и Беларусь". Беспилотники не имеют защищенных каналов навигации, поэтому теряют сигнал и улетают в соседние страны.