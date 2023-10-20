Россия хотела созвать срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения удара по госпиталю в Секторе Газа. Однако США ветировала российский призыв.

Соответственно Совбез ООН отклонил предложенную Россией резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе. Эту инициативу поддержали только четыре страны – Китай, Габбана, Мозамбик и ОАЭ. Основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, как Владимир Путин мотивирует эти страны поддерживать Россию.

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Почему некоторые страны тяготеют к Путину

Журналисты провели исследование и выяснили, что с начала полномасштабного вторжения Россию в ООН поддерживают три страны Африки и Никарагуа. Последняя является давним партнером России прежде всего по нефтяному бизнесу. На территории Никарагуа много владений роснефти.

Что касается Африки, то там вообще интересно. В начале года в Санкт-Петербурге даже состоялся большой африканский саммит, на котором Евгений Пригожин пытался пообщаться с африканскими лидерами, однако, Путин не дал этого сделать.

– сказала Романова.

В ходе этого саммита глава Кремля сказал, что российские интересы лежат в Африке. Тогда же раздалось очередное маразматическое заявление от Марии Захаровой о том, что якобы российские солдаты "борются" на украинских фронтах за свободу африканских братьев.

"Страны с неустойчивой государственной системой тяготеют к Путину. К тому же часто за происходящими в этих странах переворотами стоят российские военные. Я думаю, что Китай, который давным-давно идет в Африку, будет этим очень недоволен", – отметила основательница фонда "Русь сидящая".

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"Добровольцы" из других стран

По мнению Романовой, корейские добровольцы могут даже пойти на войну в Украину, или же Путин может сформировать ЧВК из африканцев. Ведь в ряды ЧВК "Вагнера" раньше с большим удовольствием принимали африканских наемников.

"А кто их будет спрашивать? Конечно, пойдут. Скажут идти добровольцами, пойдут добровольцами", – добавила основательница фонда "Русь сидящая".

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