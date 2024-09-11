Снижение темпов не прогнозируют: ISW озвучил данные по росту военного производства России

Кремль продолжает наращивать свои военные мощности. По сравнению с 2022 годом, производство танков, бронемашин и другого оружия в России существенно возросло.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 10 сентября со ссылкой на исследование Немецкого Института мировой экономики в Киле.

Смотрите также Минск-3, или Еще одна ловушка: что известно о "мирном плане" Шольца и как реагируют Украина и Россия

Индустрия оружия в России растет

Эксперты предполагают, что истощение запасов оружия и оборудования не окажут существенного влияния на будущее производство оборонно-промышленного комплекса России. Собственно, благодаря тому, что Москве удалось нарастить мощности.

В период между последним кварталом 2022 года и вторым кварталом 2024 года Россия увеличила производство:

танков на 215% – со 123 до 387 единиц за квартал;

бронированных машин на 141% – с 585 до 1 409 единиц за квартал;

артиллерийских орудий на 149% – с 45 до 112 единиц за квартал;

систем ПВО малой дальности на 200% – с 9 до 38 единиц за квартал;

систем ПВО средней и большой дальности на 100% – с 6 до 12 единиц за квартал;

барражирующих боеприпасов "Ланцет" на 475% – с 93 до 535 единиц за квартал.

Определенные цифры можно объяснить тем, что россияне не производят полностью новую технику с нуля, а интенсивно обновляют старую.

80% производства бронированных машин и танков России сейчас является результатом модернизации имеющихся корпусов из старых запасов, а не производством новой техники,

– уточняют аналитики.

В то же время эксперты предупреждают, что снижение производства бронетехники в России может и не произойти в ближайшее время после того, как имеющиеся запасы старого оружия закончатся.

Темпы производства бронетехники в России, вероятно, начнут снижаться только с 2026 года. Хотя и Кремль исчерпывает свои запасы советской эпохи, но планирует открывать новые производственные линии в ближайшие годы.

По оценкам специалистов, Россия после 2026 года сможет производить 350 современных танков в год, даже если не откроет дополнительных производственных линий.

Смотрите также Гибридные игры: почему Россия запускает дроны по странам Европы и куда делись "красные линии" НАТО

Институт предупреждает, что Москва работает над увеличением внутреннего производства "тыловых систем". Речь идет об артиллерии и ПВО, чтобы уменьшить свою зависимость от имеющихся запасов.

В то же время известно, что российские войска сейчас выпускают 10 тысяч снарядов в день. Очевидно, это связано с поставками артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи, которые обеспечили для России значительный избыток такого оружия.