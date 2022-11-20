Оккупанты могли потерять 1500 танков с начала нового вторжения: треть из них отныне в ВСУ

По подсчетам исследователей, враг потерял в этом году минимум 1500 танков. Из них 54 россияне бросили, когда бежали от украинских военных.

Об этом сообщили в аналитическом проекте Oryx. Они собирают данные о военных потерях, зафиксированных на фото и видео.

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В Oryx рассказали, что именно произошло с российскими танками:

859 уничтожили ВСУ;

64 повредили во время боевых действий;

56 единиц оставили при отступлении;

521 танк захватили украинские силы.

Потери на самом деле выше

С начала полномасштабного вторжения, как отметили аналитики, Россия потеряла минимум 8023 единиц военной техники. В частности:

4914 средств уничтожено;

198 повреждено;

300 брошено;

2611 захвачено ВСУ.

Исследователи Oryx также оценили потери Украины с 24 февраля. Они составляют 2287 единиц боевой техники. В частности, 1371 средств уничтожено, 94 повреждено, 60 заброшено и 761 захвачено.

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Потери оккупантов в войне: последние новости

Оккупанты 20 ноября пытались на танке прорваться в Бахмут, что на Донетчине. Однако защитники из 30 ОМБр с помощью Javelin уничтожили вражескую технику. Они опубликовали видео попадания.

ВСУ ликвидировали подполковника захватчиков Сергея Никулина. Он воевал против Украины с февраля, а раньше убивал людей в Сирии и Чечне.

По состоянию на 20 ноября потери врага составляют 84 210 единиц живой силы. За предыдущие сутки уничтожили 320 россиян.

В России опубликовали поименный список своих мертвых военных. Однако там указали данные только 9001 бойца.

Исследователи Oryx учитывают потери, зафиксированные на фото и видео в открытом доступе. Следовательно, они подчеркнули – настоящее количество уничтоженной техники выше.