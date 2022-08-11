У Верещук рассказали, сколько тел защитников Мариуполя уже вернули в Украину

11 августа 2022 , 15:59
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Источник:

Media Center Ukraine – Ukrinform

В Украину из Мариуполя привезли более 400 тел военных. Это погибшие защитники, отдавшие свою жизнь за Родину.

Украинские власти активно работают над тем, чтобы вернуть погибших бойцов. Об этом заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

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Каждую неделю мы работаем над этим вопросом. Мы действительно забрали уже очень много тел. Из Мариуполя забрали более 400 тел защитников "Азовстали", завода Ильича. Механизм работает,
– заверил Котенко.

Украина возвращает тела погибших военных

9 августа в Украину вернули 17 тел защитников "Азовстали", а 26 июля – 25 тел. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Чтобы идентифицировать тела, родственники сдают ДНК-тест. Тела защитников попадают в морги Киева, Харькова или Днепра. Кроме того, планируется создать морг в Запорожье.

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Автор: Софія Мінджоса