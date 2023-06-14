Продвижение продолжается: в Генштабе ответили, сколько "квадратов" уже освободили ВСУ

Украинская армия пошла в долгожданное контрнаступление на Бердянском направлении и уже освободила несколько квадратных километров территорий нашего государства. Подробно о ситуации рассказали в командовании Вооруженных Сил.

Представитель Генерального штаба ВСУ Украины Андрей Ковалев заверил, что Силы обороны достигли частичного успеха в результате наступательной операции. Как он отметил, за последние трое суток наши воины продвинулись по некоторым направлениям от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 квадратных километров земель.

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Где продолжаются бои

Со слов представителя Генштаба понятно, что ситуация на поле боя непростая, однако украинским бойцам удается продвигаться.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка,

– констатировал Ковалев.

Кроме того, он отметил, что Россия увеличила количество ракетно-авиационных ударов, и упомянул о пусках врагом в ночь на 14 июня таких воздушных целей по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях:

крылатых ракет типа "Х-22";

крылатых ракет морского базирования "Калибр";

беспилотников типа "Шахед"

Контрнаступление ВСУ: последнее

Наши воины уже деоккупировали такие населенные пункты, как Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Лобковое, Левадное и Новодаровка. Эти поселки расположены на границе Запорожской и Донецкой областей вблизи реки Мокрые Яли.

В Вооруженных Силах информировали, что на этом водоеме расположена плотина, которую захватчики пытались взорвать, чтобы сдержать наступление наших военных. Происходило это через несколько дней после уничтожения ими Каховской ГЭС в Херсонской области.

Кроме того, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что из-за начала контрнаступательных действий ВСУ Россия была вынуждена изменить тактику обстрелов. Как она отметила, сейчас захватчики сосредоточены на том, чтобы уничтожить наши логистические пути в тылу, в частности, на Днепропетровщине.

Известно, что ПВО уничтожила 3 "Калибра" и 9 ударных беспилотников во время этой атаки.