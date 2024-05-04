В Минобороны озвучили, сколько стоит обеспечение одного солдата
Источник:Bloomberg
Заместитель министра обороны Юрий Джигир озвучил сумму, необходимую для обеспечения одного бойца ВСУ. В то же время международные аналитики пишут о том, как наше государство борется с проблемой коррупции.
Собственно, содержание одного украинского солдата без учета оружия стоит 1,2 миллиона гривен, это около 30 тысяч долларов. Джигир также отметил, что стоимость мобилизационной работы зависит от различных факторов, в частности от призыва и ротации военных.
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Минобороны о борьбе с коррупцией
Украинская власть активно сотрудничает с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами Америки, для совершенствования системы хранения и размещения западных боеприпасов.
Заместитель главы Минобороны одновременно отметил успешность проведенных инспекций и эффективности внедрения довоенной системы закупок, что уменьшила коррупционные риски.
Министерство обороны Украины обновило свою систему закупок и усилило сотрудничество с НАТО через восемь месяцев после того, как обвинения в коррупции привели к перестановкам в его руководстве,
– пишут в Bloomberg.
Аналитики уточняют, речь идет о коррупционных скандалах, связанные с бывшим главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым. Его уволили с должности 5 сентября 2023 года после того, как журналисты-расследователи указали на недостатки в работе Минобороны, что могли привести к потере государством средств.
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Украина продолжает реформировать оборонный сектор, повышая прозрачность и эффективность в условиях войны. Усилия направлены на обеспечение военных потребностей страны и поддержки со стороны международных союзников, что является ключевым для укрепления обороноспособности Украины.
Другая важная информация
- Газета The New York Times отмечала, что Украина ждет западной помощи от партеров. По словам аналитиков, пакет поддержки на 1 миллиард евро уже поступил в Силы обороны. В то же время большая часть помощи прибудет в течение ближайших месяцев.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк отвечал, что нужно нашему государству для победы над врагом. По его словам, усиление санкций и технологическая инициатива на стороне ВСУ могут заставить Кремль прекратить войну против Украины.
- В то же время генерал-лейтенант констатировал: боевые действия на современном фронте существенно отличаются от того, как все было раньше. Фактически наступила "эра беспилотников". Дроны стали смертоноснее артиллерии, что заставило Силы обороны и Россию менять стратегию.