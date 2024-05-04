В Минобороны озвучили, сколько стоит обеспечение одного солдата

Заместитель министра обороны Юрий Джигир озвучил сумму, необходимую для обеспечения одного бойца ВСУ. В то же время международные аналитики пишут о том, как наше государство борется с проблемой коррупции.

Собственно, содержание одного украинского солдата без учета оружия стоит 1,2 миллиона гривен, это около 30 тысяч долларов. Джигир также отметил, что стоимость мобилизационной работы зависит от различных факторов, в частности от призыва и ротации военных.

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Минобороны о борьбе с коррупцией

Украинская власть активно сотрудничает с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами Америки, для совершенствования системы хранения и размещения западных боеприпасов.

Заместитель главы Минобороны одновременно отметил успешность проведенных инспекций и эффективности внедрения довоенной системы закупок, что уменьшила коррупционные риски.

Министерство обороны Украины обновило свою систему закупок и усилило сотрудничество с НАТО через восемь месяцев после того, как обвинения в коррупции привели к перестановкам в его руководстве,

– пишут в Bloomberg.

Аналитики уточняют, речь идет о коррупционных скандалах, связанные с бывшим главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым. Его уволили с должности 5 сентября 2023 года после того, как журналисты-расследователи указали на недостатки в работе Минобороны, что могли привести к потере государством средств.

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Украина продолжает реформировать оборонный сектор, повышая прозрачность и эффективность в условиях войны. Усилия направлены на обеспечение военных потребностей страны и поддержки со стороны международных союзников, что является ключевым для укрепления обороноспособности Украины.

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