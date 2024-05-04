Власне, утримання одного українського солдата без урахування зброї коштує 1,2 мільйона гривень, це близько 30 тисяч доларів. Джигир також зазначив, що вартість мобілізаційної роботи залежить від різних факторів, зокрема від призову та ротації військових.

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Міноборони про боротьбу з корупцією

Українська влада активно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, для удосконалення системи зберігання та розміщення західних боєприпасів.

Заступник голови Міноборони водночас наголосив на успішності проведених інспекцій та ефективності впровадження довоєнної системи закупівель, що зменшила корупційні ризики.

Міністерство оборони України оновило свою систему закупівель і посилило співпрацю з НАТО через вісім місяців після того, як звинувачення в корупції призвели до перестановок у його керівництві,

– пишуть у Bloomberg.

Аналітики уточнюють, йдеться про корупційні скандали, пов'язані з колишнім очільником українського оборонного відомства Олексієм Резніковим. Його звільнили з посади 5 вересня 2023 року після того, як журналісти-розслідувачі вказали на недоліки в роботі Міноборони, що могли призвести до втрати державою коштів.

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Україна продовжує реформувати оборонний сектор, підвищуючи прозорість та ефективність в умовах війни. Зусилля спрямовані на забезпечення військових потреб країни та підтримки з боку міжнародних союзників, що є ключовими для зміцнення обороноздатності України.

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