Есть ли у России достаточно самолетов для будущих ударов по Украине: что говорят в ВСУ

Россия регулярно атакует критическую инфраструктуру Украины, обесточивая города и целые области. Спикер командования Воздушных Сил ответил, имеет ли враг достаточное количество самолетов Ту-95 и других бомбардировщиков.

Россия осуществила уже восемь волн массированных атак на наше государство. Несмотря на это, у Кремля пока не иссякает количество летательных аппаратов, в том числе бомбардировщиков. Об этом сообщил спикер командования ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала FREЕДОМ.

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Будут ли еще массированы атаки

Пока нельзя сказать точно, когда Россия в следующий раз массированно захочет обстрелять наше государство, однако со слов Юрия Игната понятно, что у оккупантов есть для этого достаточно возможностей.

К сожалению, самолетов этих достаточно не только Ту-95, но и Ту-160. Один самолет Ту-95 может от восьми ракет нести. Их в России еще много,

– сказал спикер Воздушных Сил.

Также он отметил, что речь идет о десятках бомбардировщиков, поэтому утверждать, что массированных ударов не будет – точно не стоит.

Россия торопливо производит оружие

Большинство бомбардировщиков Ту-95 базируются в Саратове и довольно опасны. Важно, что дальность полета Х-101 – более 5,5 тысячи километров. Однако самих ракет, переносимых летательным аппаратом, в России не так и много.

Как отмечают британские расследователи, для массированного ракетного удара по Украине 23 ноября оккупанты использовали крылатое оружие, которое было изготовлено летом 2022 года. То есть – это подтверждает то, что у врага не такой большой запас оружия, но захватчики все еще могут его производить, несмотря на санкции.

В то же время следует упомянуть, что представитель разведки Андрей Юсов констатировал, что государство-террористка исчерпало свой высокотехнологичный арсенал вооружения. Однако старых советских ракет С-300 у врага еще есть определенное количество.