Процент мизерный: Федоров сказал, сколько украинцев поддерживают Россию на оккупированных территориях

За полтора года после начала полномасштабной войны россиянам не удалось сломить дух украинцев на оккупированных территориях. Данные свидетельствуют о том, что наши земляки, хоть и в неволе, но поддерживают родное государство.

В воскресенье, 2 июля, мэр пока еще оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что враг провел тайный опрос в районах, которые ему удалось захватить. Касается он поддержки Украины и России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Сколько людей на ВОТ поддерживает Украину

Как отметил Федоров, оккупанты не могут понять, что жители оккупированных территорий ждут возвращения Вооруженных Сил. Собственно, данные свидетельствуют, что:

5% людей на ВОТ поддерживает Россию;

35% – ждут возвращения Украины;

60% – отказались отвечать на любые вопросы.

И мы ясно понимаем, почему отказались. Они (люди на оккупированных территориях – 24 Канал) испытывают опасность за свои ответы о поддержке Украины,

– сказал городской голова Мелитополя.

Кроме того он констатировал, что России не удается погасить сопротивление наших земляков уже 1,5 года.

Россия проводит фильтрационные меры

Не так давно первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказывал о том, что россияне проводят репрессии местного населения на захваченных территориях, ведь украинцы продолжают сопротивляться планам Путина.

Заходят в каждый дом, проверяют каждого человека – документы на право собственности, когда человек появился в населенном пункте, телефоны и компьютерную технику. Если речь идет о семье, отдельно допросить могут ребенка, чтобы узнать позицию родителей,

– констатировал он.

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Отметим, что движение сопротивления оккупации уже имеет свое, так сказать, обрамление. Его символом является желтая лента. За последние 15 месяцев организация с одноименным названием разрослась от Луганска до Ялты в Крыму.