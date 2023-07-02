У неділю, 2 липня, мер поки ще окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів, що ворог провів таємне опитування в районах, що йому вдалось захопити. Стосується воно підтримки України й Росії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Скільки людей на ТОТ підтримує Україну

Як зазначив Федоров, окупанти не можуть зрозуміти, що жителі окупованих територій чекають на повернення Збройних Сил. Власне, дані свідчать, що:

5% людей на ТОТ підтримує Росію;

35% – чекають на повернення України;

60% – відмовились відповідати на будь-які запитання.

І ми чітко розуміємо, чому відмовились. Вони (люди на окупованих територіях – 24 Канал) відчувають небезпеку за свої відповіді про підтримку України,

– сказав міський голова Мелітополя.

Окрім того, він констатував, що Росії не вдається погасити спротив наших земляків уже 1,5 року.

Росія проводить фільтраційні заходи

Не так давно перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповідав про те, що росіяни проводять репресії місцевого населення на захоплених територіях, адже українці продовжують чинити спротив планам Путіна.

Заходять в кожну хату, перевіряють кожну особу – документи на правовласності, коли людина з'явилась в населеному пункті, телефони та комп'ютерну техніку. Якщо мовиться про родину, окремо допитати можуть дитину, аби дізнатись позицію батьків,

– констатував він.

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Зазначимо, що рух спротиву окупації уже маж своє, так би мовити, обрамлення. Його символом є жовта стрічка. За останні 15 місяців організація з однойменною назвою розрослася від Луганська аж до Ялти в Криму.