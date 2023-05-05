"Расходник", спасающий жизнь, - в "Фонде Притулы" сказали, сколько живут дроны на фронте
Украинские защитники на фронте активно используют новейшие технологии, в том числе беспилотники разного типа. На передовой БпЛА выполняют несколько важных задач, а главное – могут сохранить многие жизни украинских защитников.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель военного направления "Фонда Сергея Притулы" Роман Синицын. Он сказал, сколько дронов еженедельно теряется на горячих направлениях.
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Синицын рассказал, что продолжительность жизни дрона зависит от многих факторов: от обученности пилотов, отрезка фронта, средств радиоэлектронной борьбы противника и т.д.
Сколько дронов тратится
Дроны действительно спасают жизнь украинским защитникам. Ведь лучше поднять дрон в небо и обнаружить врага, чем отправить группу разведки, которая может попасть в засаду, подорваться на минах, растяжках и тому подобное, заметил Синицын.
Чисто для примера на полосе ответственности одной механизированной бригады, это 10, 15, 20 километров фронта, на Донецком направлении может теряться до 20, 30 дронов Mavic в неделю. По сути это расходящийся материал, который спасает жизнь и помогает уничтожать оккупантов,
– прокомментировал говорящий.
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Украина готовит для защиты дроны разного типа
- Платформа United24 помогает создавать первый флот морских дронов. Планируется, что в его состав войдут 100 морских дронов, на которые будут доначат украинцы, ведь один аппарат стоит 10 миллионов гривен.
- Также для борьбы с врагом в Украине готовят наземные ударные дроны. Испытание украинского ударного наземного дрона RATEL прошло успешно. Его будут использовать как мобильную боеголовку, несущую 2 противотанковые мины и активизирующуюся под автомобилем или танком.
- Также Украина разработала дроны, которые могут противодействовать российской ПВО. Они эффективнее иранских дронов и имеют ряд расширенных возможностей.