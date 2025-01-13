Сколько военных подали рапорт на возвращение из СОЧ и почему некоторые из них получают отказ

Верховная Рада Украины продлила срок добровольного возвращения на службу для военных, которые самовольно оставили свою часть или дезертировали. Более 1000 военнослужащих уже подали рапорт на возвращение из СОЧ.

Из них согласование получили уже 600 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

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Какие условия возвращения из СОЧ

Более половины воинов, которые изъявили желание служить дальше, уже возвращаются или вернулись в армию – именно в ту часть, которую они выбрали.

По упрощенной процедуре возвращения существует только три формальных условия – вернуться из СОЧ первый раз, успеть за 24 часа прибыть в определенное место и предоставить точные данные. Остальное во внимание не принимается.

По словам Черногоренко, в ситуациях, когда рапорт не согласовывался через Армия+, всегда указывают четкую причину. Это возможно только в двух случаях:

если военный не успел прибыть в отделение ВСП за 24 часа по определенному регламенту;

если военный указал недостоверные данные в рапорте (к слову, рапорт можно переподать).

Напомним, теперь военные могут вернуться из СОЧ без уголовной ответственности до 1 марта 2025 года. Предыдущий срок истекал 1 января 2025 года. Военнослужащие, что воспользуются этой возможностью, будут восстановлены на службе со всеми льготами и социальными гарантиями.

К слову, по данным ГБР, в армию вернулось более 7 тысяч военных, которые впервые самовольно оставили части. Из них 4396 человек уже официально восстановлены на службе, по другим продолжается процесс восстановления и закрытия уголовных дел.