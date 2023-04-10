"Золотой месяц": Свитан предположил, сколько времени нужно на контрнаступление ВСУ
Украинская армия готовится к контрнаступлению. Но у любой армии, которая планирует широкомасштабное наступление, есть месяц.
Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, именно за первый месяц движения можно добиться максимального количества пройденных километров и разбитых врагов.
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Сколько времени нужно ВСУ для контрнаступления
"Так называемый "золотой месяц", в течение которого можно двигаться не останавливаясь, подтягивая резервы, разворачиваясь, сдерживая фланги", – заявил Свитан.
Дальше уже – позиционная война.
Вот ровно столько, сколько в первый месяц выйдем, ровно столько это уже называется и наше,
– сказал военный эксперт.
Сколько времени нужно на контрнаступление ВСУ: смотрите видео
Что будет дальше
Он отметил, что дальше уже будет зачистка позиций, которые отобьют, поскольку будет следующий этап.
"Это уже подтягивание резервов, накопление резервов, зачистка территории", – рассказал лётчик-инструктор.
Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что этот процесс продолжается еще около полугода.
"Поэтому максимально мы продвинемся в первый месяц – этот "золотой месяц". А дальше несколько месяцев будем зачищаться и собирать резервы для следующего движения", – подытожил Роман Свитан.
Возможный слив документов о предстоящем контрнаступлении ВСУ
- В сеть слили якобы "засекреченные" военные документы, в которых якобы есть планы США и НАТО по развитию ВСУ перед контрнаступлением.
- Военные аналитики убеждены, что, возможно, в документах изменили некоторые разделы. К примеру, там завышены оценки погибших украинских бойцов и занижены оценки потерь россиян. Это может указывать на попытки дезинформации со стороны России.
- В слитых документах отсутствуют конкретные планы боевых действий. Но есть информация о нуждах украинской армии на 1 марта.
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что к этому сливу документов может быть причастна разведка страны-агрессора. Он подчеркнул, что эти вбросы не имеют никакого отношения к реальным планам Украины.
- В украинской разведке предполагают, что слив документов может быть очередной ИПСО России.
- Расследованием утечки данных занялись в Пентагоне и министерстве юстиции США.