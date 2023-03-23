В разведке рассказали, сколько еще Россия сможет воевать

Украинская разведка проанализировала, на сколько времени у России хватит ресурсов воевать в Украине. Речь идет о двух годах.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Руководитель разведки Литвы Элегиус Паулавичюс говорил, что говорится о двух годах войны с "нынешней интенсивностью".

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Сколько времени Россия еще сможет воевать

Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это – если мы говорим о конвенционной войне,

– заявил Скибицкий.

Он также добавил, что если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше.

Что касается "Шахидов", то заместитель главы разведки пояснил, что, по украинским подсчетам, у россиян есть еще запас из тех партий, которые они получали в конце прошлого и начале этого года.

"У них, вероятно, осталось еще около 200 единиц "Шахидов". Но они их не используют так массово, как раньше", – добавил Вадим Скибицкий.

По его словам, это и подтверждает то, что у них нет большого запаса, поэтому россияне экономят.

Какие прогнозы войны в разведке Литвы

Руководитель разведки Литвы Элегиус Паулавичюс заявил, что Владимир Путин намерен затянуть войну против Украины. Российский диктатор хочет дождаться, пока Запад якобы откажется поддерживать Киев.

По состоянию на март 2023 года разведчик предположил, что Россия имеет силы и средства, чтобы вести войну против Украины еще несколько лет. Но вести войну с нынешней интенсивностью Кремль сможет еще два года.

Однако Элегиус Паулавичюс добавил, что продолжительность войны будет зависеть также от "поддержки российских военных со стороны таких государств, как Иран, Северная Корея".