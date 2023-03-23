В разведке рассказали, сколько еще Россия сможет воевать
Источник:"РБК-Украина"
Украинская разведка проанализировала, на сколько времени у России хватит ресурсов воевать в Украине. Речь идет о двух годах.
Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Руководитель разведки Литвы Элегиус Паулавичюс говорил, что говорится о двух годах войны с "нынешней интенсивностью".
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Сколько времени Россия еще сможет воевать
Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это – если мы говорим о конвенционной войне,
– заявил Скибицкий.
Он также добавил, что если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше.
Что касается "Шахидов", то заместитель главы разведки пояснил, что, по украинским подсчетам, у россиян есть еще запас из тех партий, которые они получали в конце прошлого и начале этого года.
"У них, вероятно, осталось еще около 200 единиц "Шахидов". Но они их не используют так массово, как раньше", – добавил Вадим Скибицкий.
По его словам, это и подтверждает то, что у них нет большого запаса, поэтому россияне экономят.Обратите внимание! Украинская разведка заявляла, что Россия готовится к длительной войне. Об этом свидетельствуют проведенные Путиным меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса. Наша разведка говорит, что на территории государства-агрессора планируется ввести военное положение.
Какие прогнозы войны в разведке Литвы
- Руководитель разведки Литвы Элегиус Паулавичюс заявил, что Владимир Путин намерен затянуть войну против Украины. Российский диктатор хочет дождаться, пока Запад якобы откажется поддерживать Киев.
- По состоянию на март 2023 года разведчик предположил, что Россия имеет силы и средства, чтобы вести войну против Украины еще несколько лет. Но вести войну с нынешней интенсивностью Кремль сможет еще два года.
- Однако Элегиус Паулавичюс добавил, что продолжительность войны будет зависеть также от "поддержки российских военных со стороны таких государств, как Иран, Северная Корея".