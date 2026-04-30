"Дойти до Киева не получится": командующий Нацгвардии ответил, сколько времени Россия еще сможет воевать
- Российские войска могут поддерживать нынешнюю интенсивность наступления еще год или два, но не способны создать серьезные резервы для прорыва.
- Эффективность украинских сил постепенно растет, что усложняет планы России.
Российские войска смогут поддерживать нынешнюю интенсивность наступления еще как минимум год или два. В то же время врагу не удается создать серьезные резервы для прорыва.
Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью изданию LB.
Сколько ресурсов имеет Россия?
Александр Пивненко объяснил, что Россия имеет большой мобилизационный ресурс, который в сочетании с диктатурой в стране обеспечит пополнение армии.
В то же время, по его словам, уровень потерь врага также нельзя недооценивать.
Они (россияне, – 24 Канал) не могут создать серьезные резервы, чтобы, условно, на севере пойти армией, дойти до Киева и закрыть вопрос. Даже мыслей об этом нет, потому что силы не бесконечны и интенсивность войны бешеная,
– сказал военный.
Он добавил, что сейчас противник сосредоточен на попытках захватить Покровск и продвинуться в районе Константиновки. В то же время, по оценке Пивненко, вопрос Славянска и Краматорска не стоит в краткосрочной перспективе.
Отдельно командующий Нацгвардии подчеркнул, что эффективность украинских сил также постепенно растет.
Мы создадим такую оборону и плотность килзоны, что для россиян война потеряет всякий смысл. Никакого результата, кроме потерь, не будет. Мы показали, что за свою землю будем воевать, и россияне это понимают,
– объяснил он.
Военный также отметил, что перед Россией теперь стоит дилемма относительно выхода из войны, поскольку такой шаг может повлечь значительные внутренние проблемы.
Интересно! Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал 24 Каналу, что сейчас россияне активно перемещают пехоту ближе к своим крайним позициям на фронте. По его словам, оккупанты вскоре могут перейти к активной фазе атакующих действий. В то же время планы россиян вполне очевидны для украинских военных и им можно сразу противодействовать.
Зеленский предупредил о новых наступательных операциях
Во время встречи с президентом Украины руководитель ГУР Олег Иващенко сообщил, что украинская разведка имеет документы российского Генштаба, которые свидетельствуют, что в России признают невозможность выполнения поставленных высшим руководством задач.
По словам Зеленского, даже несмотря на понимание и статистику политическая верхушка страны-агрессора продолжает планировать новые наступательные операции и готовиться к мобилизации населения для пополнения личного состава.
Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина имеет ключевые задачи, среди которых: увеличение безвозвратных потерь врага, усиление использования дронов на фронте и расширение ударов по российскому оборонному и нефтяному сектору.