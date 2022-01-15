Сколько заработал глава Минцифры Федоров: зарплата помесячно
15 января 2022 , 12:56Читати новину українською
Источник:24 канал
Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров фактически получил 515 тысяч гривен зарплаты. Сумма начисленных выплат была больше, но включает еще и оплату налогов.
В среднем за месяц чиновник получал около 40 тысяч гривен. Самую большую зарплату ему начисляли в конце года. Например, в ноябре и сентябре – более 50 тысяч гривен.
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Зарплата Федорова помесячно
Январь
- Фактически полученная зарплата – 41 023 гривен.
- Начисленная зарплата – 50 961 гривну.
- В частности, должностной оклад составил 50 961 гривну. Сумма налогов – 9 937 гривен.
- Среди них налог с доходов физических лиц – 9 173 гривен, а военный сбор – 764,42 гривен.
Февраль
- Полученная зарплата – 44 299 гривен.
- Начисленная – 55 030,00 гривен.
- Должностной оклад был 46 775, зарплата за время командировки – 8 254 гривен. Налоги – 10 730 гривен.
Март
- Полученная зарплата – 41463 гривен.
- Начисленная – 51507,08 гривен.
- Должностной оклад – 51507 гривен, а налоги – 10043 гривен.
Апрель
- Полученная зарплата – 38 476,98 гривен.
- Начислена – 47 797 гривен.
- Должностной оклад – 47 797 гривен, а налоги – 9 320 гривен.
Май
- Полученная зарплата – 41 838 гривен.
- Начислена – 51 972 гривен.
- Должностной оклад – 51 972 гривен. Налоги – 10 134 гривен.
Июнь
- Полученная зарплата – 44 361 гривна.
- Начислена – 55 107 гривен.
- Должностной оклад – 55 030 гривен, налоги – 10 745 гривен.
Июль
- Полученная зарплата – 35 220 гривен.
- Начислена – 43 752 гривен.
- Должностной оклад – 35 019 гривен, зарплата за время командировки – 8 682, налоги – 8 531.
Август
- Полученная зарплата – 42 552 гривен.
- Начислена – 52 859 гривен.
- Должностной оклад – 49 892, зарплата за время командировки – 2 894, налоги – 10 307.
Сентябрь
- Полученная зарплата – 34 674 гривен.
- Начисленная – 43 074 гривен.
- Должностной оклад – 29 746. Зарплата за время командировки – 13 283, налоги – 8 399.
Октябрь
- Полученная зарплата – 44 863 гривен.
- Начисленная – 55 730 гривен.
- Должностной оклад – 44 680. Зарплата за время командировки – 11 006, налоги – 10 867.
Ноябрь
- Полученная зарплата – 51 050 гривен.
- Начисленная – 63 417,00 гривен.
- Должностной оклад – 63 417, а налоги – 12 366 гривен.
Декабрь
- Полученная зарплата – 55 480 гривен.
- Начисленная – 68 920 гривен.
- Должностной оклад – 68 920, налоги – 13 439.
Сколько заработали другие политики
- Президент Владимир Зеленский в 2021 году заработал 336 тысяч гривен. С этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов. Должностной оклад составил 28 тысяч гривен.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заработал около 600 тысяч гривен. В частности, самая большая зарплата у него была в ноябре – почти 58 тысяч гривен.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в 2021 году заработал более 1,5 миллиона гривен.