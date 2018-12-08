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      Сколько украинцев не пропустила Россия за время действия военного положения: известно количество

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      С начала введения военного положения РФ не пропустила 247 украинцев
      С начала введения военного положения РФ не пропустила 247 украинцев / Фото из открытых источников

      Российская Федерация с начала введения военного положения в Украине не пропустила на свою территорию более двухсот граждан Украины.

      Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "РБК-Украина".

      Читайте также: В Украину продолжают пропускать мужчин из России: пограничники объяснили, в чем причина

      Чиновник уточнил, что с 26 ноября, когда в Украине действует особый режим, 247 украинцев не смогли попасть на территорию страны-агрессора.

      Отметим, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Запрет будет действовать на период военного положения – до 26 декабря.

      В то же время, российская сторона заявила, что не будет ограничивать въезд на свою территорию для украинцев, в том числе из-за военного положения в ответ на запрет от Украины.

      Напомним, ранее Андрей Демченко сообщил, что с начала действия ограничений въезда в Украину для мужчин-граждан РФ, количество россиян, желающих въехать на территорию страны, уменьшилось вдвое. В то же время, на протяжении первых дней действия военного положения в стране, РФ отказала во въезде на свою территорию 150 украинцам.

      Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?
      25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Правда, после этого группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. По словам президента Петра Порошенко, Украина запретила въезд мужчинам, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются "представителями Вооруженных сил РФ". Также, убеждает он, чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году.

       

       

      Теги: Новости России Украина – Россия Госпогранслужба Военное положение в Украине Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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