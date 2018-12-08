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      Скільки українців не пропустила Росія за час дії воєнного стану: відома кількість

      1198 Читать новость на русском
      З початку введення воєнного стану РФ не пропустила 247 українців
      З початку введення воєнного стану РФ не пропустила 247 українців / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація з початку запровадження воєнного стану в Україні не пропустила на свою територію понад дві сотні громадян України.

      Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає "РБК-Україна".

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      Чиновник уточнив, що за з 26 листопада, відколи в Україні діє особливий режим, 247 українців не змогли потрапити на території країни-агресора.

      Зазначимо, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років. Заборона діятиме на період воєнного стану – до 26 грудня.

      Водночас, російська сторона заявила, що не буде обмежувати в'їзд на свою територію для українців, у тому числі через воєнний стан, у відповідь на заборону від України.

      Нагадаємо, раніше Андрій Демченко повідомив, що з початку дії обмежень в’їзду в Україну для чоловіків-громадян РФ, кількість охочих росіян в'їхати на територію країни, зменшилася вдвічі. Водночас, впродовж пернших днів дії воєнного стану в країні, РФ відмовила у в'їзді на свою територію 150 українцям.

      Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Щоправда, після цього група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      За словами президента Петра Порошенка, Україна заборонила в'їзд чоловікам, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ". Також, переконує він, щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році.

       

       

      Теги: Новини Росії Новини України Воєнний стан в Україні Держприкордонслужба Україна – Росія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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