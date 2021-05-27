Запутался в своей лжи, – Скорина о версии Лукашенко относительно посадки самолета Ryanair

В Минске вынужденно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали журналиста Романа Протасевича. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко каждый раз рассказывает о новых причинах этой ситуации.

Каждая его версия о принудительной посадке авиатранспорта – хуже другой. Такое мнение в блоге "Антифейк" высказал Егор Скорина.

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По его словам, есть ощущение, что оправдания писали для белорусского диктатора "на коленке".

Лукашенко придумал так много разных причин посадки самолета Ryanair, что сам же и запутался в своей лжи,

– сказал Скорина.

Он отметил, что Лукашенко сначала якобы спасал Вильнюс, где должен был приземлиться самолет, от бомбы. Потом пытался уберечь от взрыва белорусскую атомную электростанцию, над которой пролетал заминированный боинг.

Затем у белорусского диктатора появилась версия, что сообщение о минировании поступило от палестинских боевиков ХАМАС. А позже – якобы это сообщение прислали из Швейцарии.

Через некоторое время, как заметил Скорина, Лукашенко вообще объявил задержанного журналиста Романа Протасевича – террористом, который убивал людей в Украине, а себя – спасителем всей планеты.

Вынужденная посадка самолета Ryanair: что известно

Самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, вынужденно посадили 23 мая 2021 года, чтобы задержать журналиста Романа Протасевича.

Среди разных версий посадки самолета Лукашенко заявлял, что аэропорты Киева, Львова, Вильнюса и Варшавы якобы отказались принимать "заминированный самолет". Представители Украэроруха заявили, что к ним никто не обращался.

На фоне посадки самолета и задержания журналиста ряд стран, включая Украину, приняли решение не летать в Беларусь.

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