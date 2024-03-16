Скоро начнется: "Свобода России" анонсирует массированный удар по военным объектам в Белгороде

Российские добровольцы продолжают проведение операций на территории страны-агрессора. В частности, в легионе "Свобода России" предупредили, что вскоре начнут атаку по объектам врага в Белгороде.

Они призвали гражданских найти безопасное место на время атаки. Добавим, что российские добровольцы уже несколько раз открывали гуманитарный коридор, чтобы все желающие могли покинуть Курскую и Белгородскую области. Там отмечали, что продолжат удары по объектам оккупантов.

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Предупреждение об атаке

Бойцы легиона "Свобода России" сообщают, что в 17:00 (за местным временем) начнется массированный удар по военным объектам россиян в Белгороде. Они призвали гражданских, которые остаются в городе, на это время пройти в безопасное место.

Призываем всех, кто еще не успел покинуть регион, немедленно пройти в укрытие,

– написали российские добровольцы.

В то же время они добавили, что мирные жители не должны быть живым щитом для "путинских силовиков". Они призвали гражданских беречь себя и близких.

Что известно о рейде добровольцев