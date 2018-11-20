"Скорость автомобиля Зайцевой – не важна": новый поворот в деле резонансного ДТП в Харькове

Судебные эксперты заявили, что скорость движения автомобиля Алёны Зайцевой в Харькове не важна. По мнению специалистов, независимо от скорости машины Зайцевой, действия другого фигуранта смертельной аварии – Геннадия Дронова не соответствовали положениям правил дорожного движения.

Об этом сообщает "Громадське".

Читайте также: Пострадавший в харьковском ДТП отказался от претензий к Зайцевой

Известно, что 20 ноября, в Киевском районном суде Харькова состоялось очередное заседание по делу об ужасном ДТП, в котором погибли шесть человек. Во время слушания были повторно допрошены специалисты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые проводили автотехническую экспертизу.

Эксперты ответили на вопрос, почему так и не была установлена ​​скорость Lexus, за рулем которого находилась Зайцева. Они отметили, что определить скорость этого автомобиля на момент аварии сейчас невозможно и заверили, что эта информация не имеет никакого значения.

Они заявили, что независимо от скорости машины Зайцевой, действия Дронова не соответствовали положениям правил дорожного движения. А вот различия в линиях границы перекрестка на фото и графике эксперты объяснили ракурсом съемки, а также тем, что линия видна под углом в 90 градусов.

Адвокат Геннадия Дронова, Сергей Перепелица, в свою очередь, настаивал на недостаточной компетентности экспертов и ходатайствовал об их отводе, но суд отклонил это ходатайство.

Адвокат Алёны Зайцевой, Юлия Козырь, выступила против отвода. Она также заявила, что заседание "превратилось в цирк", когда Перепелица несколько раз переспросил у экспертов одно и то же, а потом заявил, что не умеет читать и требовал у специалистов повторить ему результаты экспертизы устно.

Следующее заседание по делу состоится 26 ноября. На нём будет свидетельствовать еще один судебный эксперт, который не явился в зале суда по состоянию здоровья.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алёна Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.