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      "Скорость автомобиля Зайцевой – не важна": новый поворот в деле резонансного ДТП в Харькове

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      Алёна Зайцева и Геннадий Дронов
      Алёна Зайцева и Геннадий Дронов / Фото из открытых источников

      Судебные эксперты заявили, что скорость движения автомобиля Алёны Зайцевой в Харькове не важна. По мнению специалистов, независимо от скорости машины Зайцевой, действия другого фигуранта смертельной аварии – Геннадия Дронова не соответствовали положениям правил дорожного движения.

      Об этом сообщает "Громадське".

      Читайте также: Пострадавший в харьковском ДТП отказался от претензий к Зайцевой

      Известно, что 20 ноября, в Киевском районном суде Харькова состоялось очередное заседание по делу об ужасном ДТП, в котором погибли шесть человек. Во время слушания были повторно допрошены специалисты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые проводили автотехническую экспертизу.

      Эксперты ответили на вопрос, почему так и не была установлена ​​скорость Lexus, за рулем которого находилась Зайцева. Они отметили, что определить скорость этого автомобиля на момент аварии сейчас невозможно и заверили, что эта информация не имеет никакого значения.

      Они заявили, что независимо от скорости машины Зайцевой, действия Дронова не соответствовали положениям правил дорожного движения. А вот различия в линиях границы перекрестка на фото и графике эксперты объяснили ракурсом съемки, а также тем, что линия видна под углом в 90 градусов.

      Адвокат Геннадия Дронова, Сергей Перепелица, в свою очередь, настаивал на недостаточной компетентности экспертов и ходатайствовал об их отводе, но суд отклонил это ходатайство.

      Адвокат Алёны Зайцевой, Юлия Козырь, выступила против отвода. Она также заявила, что заседание "превратилось в цирк", когда Перепелица несколько раз переспросил у экспертов одно и то же, а потом заявил, что не умеет читать и требовал у специалистов повторить ему результаты экспертизы устно.

      Следующее заседание по делу состоится 26 ноября. На нём будет свидетельствовать еще один судебный эксперт, который не явился в зале суда по состоянию здоровья.

      Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алёна Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.

      СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Судьи ДТП в Харькове
      Источник: 24 Канал
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