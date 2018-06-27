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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Программы Винные традиции

Сладкий подарок Атлантики – Бастардо: что известно о производстве вина

Винные традиции 34 Читати новину українською

Выпестованный теплым крымским солнцем и любимый украинцами – Бастардо. Этот сорт красного винограда, несмотря на свое заморское происхождение, является очень популярным в Украине. Вина Бастардо отличаются особой тонкостью и приятным вкусом, и, что характерно, они за достаточно короткий срок приобретают насыщенный цвета, присущий хорошо выдержанным винам.

Сомелье Николай Гупало отмечает, что сорт винограда Бастардо очень распространен в странах Восточной Европы. Его родиной принято считать остров Мадейра. В XIX столетии Бастардо завезли на территорию Крымского полуострова.

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Сладкие ягоды Бастардо с оптимальным сочетанием кислоты как нельзя лучше подходят для производства первоклассных десертных вин с оригинальным бархатным ароматом и глубоким темно-рубиновым окрасом. Хотя из этого сорта также охотно изготавливают полусладкие и даже сухие вина. А в купажах с другими красными сортами из Бастардо получаются замечательные крепкие и крепленые вина.

Сорт Бастардо родом из Франции

На территории Украины Бастардо производят разных кондиций – от сухих до сладких. Цвет может встречаться различных красных оттенков – от гранатового до рубинового. В аромате Бастардо встречаются оттенки шиповника, вишни, розы; а вкус – мягкий, сбалансированный, бархатистый, с нотками шоколада.

Бастардо подают к мясу и десертам

Сортовые вина Бастардо разноплановые в гастрономическом сочетании. Сухие подают к основным блюдам, а полусладкие – к сладкому столу.

К сухим винам Бастардо хорошо подходят блюда из дичи и мяса. А к сладким винам неплохо подходят десерты и фрукты,
– отметил инженер-винодел Николай Гупало.

Если Вы еще не пробовали вина Бастардо, не сомневайтесь – попробуйте это сладкое удовольствие. Это вино точно не оставит равнодушным и займет достойное место в Вашем домашнем винном баре.

Теги: LifeStyle Новости Франции Food and Drinks Алкоголь Винные традиции
Источник: 24 канал
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