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      Следствие хочет закрыть автошколу, в которой училась Зайцева

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      Автошколу, которая предоставила водительские права Елене Зайцевой, хотят закрыть
      Автошколу, которая предоставила водительские права Елене Зайцевой, хотят закрыть / www.google.com

      В автошколе, где училась Елена Зайцева, следствие выявило ряд правонарушений в учебном процессе. Как оказалось, автошкола не является учреждением профессионально-технического образования и не имеет соответствующей лицензии.

      Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, пишет "Интерфакс-Украина".

      Выпускницей скандальной автошколы является Елена Зайцева – виновница ДТП, в результате которого погибли 6 человек в центре Харькова. Следствие по делу о служебной халатности в автошколе выявило, что школа, которая дала водительские права Зайцевой, не имеет права выдавать документы государственного образца и не подчиняется Минобразования.

      В связи с выявленными нарушениями, в период с 15 ноября по 15 декабря были направлены запросы председателю Государственной аккредитационной комиссии Украины, начальнику регионального сервисного центра МВД в Харьковской области и председателю Государственной аккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД с целью решения вопросов о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации,
      – сообщили в отделе коммуникаций.

      Сейчас ответа от вышеперечисленных организаций нет.

      По информации, которую следствие получило от регионального сервисного центра МВД в Харьковской области, 5 декабря 2015 года Елена Зайцева получила водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "В".

      Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник улетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.

      хроника событий
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Криминальные новости Полиция ДТП в Харькове
      Источник: 24 Канал
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