Думаю, Малюк разберется, – Данилов о скандале со слежкой за Bihus Info

В современном мире невозможно ничего скрыть, поэтому виновные в слежке за журналистами Bihus.Info обязательно найдутся. Глава СБУ Василий Малюк сделает все необходимое для этого.

Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Стоит добавить, что Верховная Рада Украины 6 февраля вызвала главу СБУ для доклада из-за слежки

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Данилов о слежке

Алексей Данилов отметил, что ситуация со слежкой за журналистами причиняет огромный вред не только СБУ, но и всей стране в целом. Он добавил, что к таким вещам нужно относиться осторожно и ему неприятно, что такая ситуация произошла.

По словам Данилова, в цивилизованном мире это недопустимо. Если говорить о членстве в НАТО и ЕС, то это прежде всего стандарты. Они являются обязательными для выполнения.

Если кто-то считает, что можно на эти стандарты закрывать глаза, делать свое дело и не понимать, какой вред для государства, для президента в непростые времена для нашего государства это наносит – тогда люди не понимают, чем они занимаются,

– отметил он.

Секретарь СНБО убежден, что председатель СБУ, как образованный человек, обязательно разберется с этим вопросом. Все виновные понесут наказание.

В то же время в вопросе заказчиков СБУ имеют свою версию, а журналисты свою – как отметил Данилов, они имеют на это право. Поэтому нужно дождаться результатов, ведь в современном мире скрыть ничего невозможно.

Слежка за журналистами