Резников отреагировал на заявления о наличии войск НАТО в Украине
Источник:CNN
В начале апреля в сети появился "слив" секретных документов Пентагона. В них подробно идет речь о планах США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Более того, после этого появились заявления о наличии войск НАТО в Украине, которые вместе с нашими защитниками борются против оккупантов.
Министр обороны Украины Алексей Резников в среду, 12 апреля, встретился с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. На совместной пресс-конференции в Мадриде оба чиновника опровергли такие предположения.
Достойно внимания Перевернем каждый камень, пока не найдем источник утечки – Пентагон о "слитых" документах
Многие данные утечки не соответствуют действительности
Маргарита Роблес подчеркнула, что заявления о якобы присутствии войск НАТО в Украине являются абсолютной неправдой. Также она подчеркнула, что, несмотря на утечку с точки зрения Испании, единство союзников по НАТО и ЕС остается сильным, и его России не удастся разорвать.
Неправдивость информации заявлений отметил и Алексей Резников. По его словам, в Украине нет персонала НАТО, за исключением военных атташе. Также отвечая на вопрос об утечке документа, он обратил внимание на то, что в нем есть много недостоверных данных. Они уже не соответствуют действительности и неактуальны.
Он выразил уверенность, что бенефициаром утечки данных является либо Россия, либо ее союзники или симпатики. Министр обороны Украины уверен, что США будут работать над тем, чтобы "нейтрализовать эту утечку и избежать этого в будущем".
Также Алексей Резников подчеркнул, что, несмотря на утечку информации, Украина имеет полное доверие к американским союзникам.
"Слив" документов не повлияет на отношение партнеров к Украине
Отметим, что ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что утечка документов никак не психологически повлияет на отношения Украины и партнеров, а также на контрнаступление ВСУ.
Он подчеркнул, что военные Украины, политическое и военно-политическое руководство нашего государства умеет проговаривать любые вопросы на конфиденциальном уровне с партнерами. А ведь на этом и строятся отношения с ними. Между нашими государствами есть доверие, которое никуда не исчезнет.
"Мы говорим, что это какие-то секретные или сверхсекретные документы, но это действительно аналитические оценки того, как нужно относиться, например, к проблематике Тайваня, или как нужно относиться к проблематике корейского полуострова, или как нужно относиться к тому, что у Украины нет достаточно того или иного инструмента для ведения войны. Это нормальная аналитика, и я не вижу, что это как-то должно подорвать наши взаимные отношения с партнерами", – сказал он.
Реакция Украины на "слив" секретных документов
- Также Михаил Подоляк ранее заявил, что такая утечка документов является на самом деле блефом российских спецслужб. По его мнению, таким образом Москва пытается сорвать контрнаступление ВСУ. Более того, по его мнению, немало информации из этих "секретных бумаг" является откровенной ложью.
- Вражескую ИПСО отметил и спикер Главного управления разведки Андрей Юсов. Кроме попыток помешать ВСУ провести контрнаступление, среди целей он назвал и желание России сорвать поставки помощи от Запада.
- Также он подчеркнул, что утечку данных связывают именно с Россией. Ведь она сегодня делает все для дестабилизации ситуации не только в информационном пространстве Украины, но и в инфопространстве стран НАТО.
- Отреагировал на "утечку" и Владимир Зеленский. Он собрал Ставку Верховного Главнокомандующего, на которой этот вопрос был поднят.