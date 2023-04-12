Резников отреагировал на заявления о наличии войск НАТО в Украине

В начале апреля в сети появился "слив" секретных документов Пентагона. В них подробно идет речь о планах США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Более того, после этого появились заявления о наличии войск НАТО в Украине, которые вместе с нашими защитниками борются против оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников в среду, 12 апреля, встретился с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. На совместной пресс-конференции в Мадриде оба чиновника опровергли такие предположения.

Достойно внимания Перевернем каждый камень, пока не найдем источник утечки – Пентагон о "слитых" документах

Многие данные утечки не соответствуют действительности

Маргарита Роблес подчеркнула, что заявления о якобы присутствии войск НАТО в Украине являются абсолютной неправдой. Также она подчеркнула, что, несмотря на утечку с точки зрения Испании, единство союзников по НАТО и ЕС остается сильным, и его России не удастся разорвать.

Неправдивость информации заявлений отметил и Алексей Резников. По его словам, в Украине нет персонала НАТО, за исключением военных атташе. Также отвечая на вопрос об утечке документа, он обратил внимание на то, что в нем есть много недостоверных данных. Они уже не соответствуют действительности и неактуальны.

Он выразил уверенность, что бенефициаром утечки данных является либо Россия, либо ее союзники или симпатики. Министр обороны Украины уверен, что США будут работать над тем, чтобы "нейтрализовать эту утечку и избежать этого в будущем".

Также Алексей Резников подчеркнул, что, несмотря на утечку информации, Украина имеет полное доверие к американским союзникам.

"Слив" документов не повлияет на отношение партнеров к Украине

Отметим, что ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что утечка документов никак не психологически повлияет на отношения Украины и партнеров, а также на контрнаступление ВСУ.

Он подчеркнул, что военные Украины, политическое и военно-политическое руководство нашего государства умеет проговаривать любые вопросы на конфиденциальном уровне с партнерами. А ведь на этом и строятся отношения с ними. Между нашими государствами есть доверие, которое никуда не исчезнет.

"Мы говорим, что это какие-то секретные или сверхсекретные документы, но это действительно аналитические оценки того, как нужно относиться, например, к проблематике Тайваня, или как нужно относиться к проблематике корейского полуострова, или как нужно относиться к тому, что у Украины нет достаточно того или иного инструмента для ведения войны. Это нормальная аналитика, и я не вижу, что это как-то должно подорвать наши взаимные отношения с партнерами", – сказал он.

Реакция Украины на "слив" секретных документов