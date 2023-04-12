Міністр оборони України Олексій Резніков у середу, 12 квітня, зустрівся з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес. На спільній пресконференції в Мадриді обидва посадовці спростували такі припущення.

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Багато даних витоку не відповідають дійсності

Так, Маргарита Роблес наголосила, що заяви про нібито присутність військ НАТО в Україні є абсолютною неправдою. Також вона підкреслила, що попри витік з погляду Іспанії єдність союзників по НАТО та ЄС залишається сильною, й її Росії не вдасться розірвати.

На неправдивості інформації заяв наголосив й Олексій Резніков. За його словами в Україні немає персоналу НАТО, за винятком військових аташе. Також відповідаючи на запитання про витік документа, він звернув увагу на те, що в ньому є багато недостовірних даних. Вони уже не відповідають дійсності та є неактуальними.

Натомість він висловив впевненість, що бенефіціаром витоку даних є або Росія, або її союзники чи симпатики. Міністр оборони України впевнений, що США працюватимуть над тим, щоб "нейтралізувати цей витік і уникнути цього в майбутньому".

Також Олексій Резніков наголосив, що попри витік інформації Україна має повну довіру до американських союзників.

"Злив" документів не вплине на ставлення партнерів до України

Зазначимо, що раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що витік документів ніяк не психологічно повпливає на відносини України та партнерів, а також на контрнаступ ЗСУ.

Він наголосив, що військові України, політичне та політично-військове керівництво нашої держави вміє проговорювати будь-які питання на конфіденційному рівні з партнерами. А на цьому й будуються відносини з ними. Між нашими державами є довіра, яка нікуди не зникне.

"Ми говоримо, що це якісь секретні чи надсекретні документи, але це насправді аналітичні оцінки того, як треба ставитися, наприклад, до проблематики Тайваню, чи як треба ставитися до проблематики корейського півострову, чи як треба ставитися до того, що Україна не має достатньо того чи іншого інструменту для ведення війни. Це нормальна аналітика і я не бачу, що це якось має підірвати наші взаємні відносини з партнерами", – сказав він.

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