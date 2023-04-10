Дело об утечке "секретных документов" США запутаннее, чем даже кажется: анализ Reuters

Вероятно, произошла масштабная "утечка" секретных военных документов американской разведки. Западные аналитики попытались разобраться в этом деле.

В издании Reuters констатировали, что "секретные бумаги", появившиеся в Интернете, содержат чрезвычайно разную информацию. В частности, о ПВО Украины, ситуации на Ближнем Востоке и даже об израильском разведывательном агентстве Моссад. Собственно, это заставляет Вашингтон тщательно искать источник "утечки". И не стоит категорически возражать, что к этому непричастны граждане США.

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Версий множество: расследование продолжается

В СМИ со ссылкой на собственные источники констатировали, что к "утечке" может быть причастен американец. Это учитывая широту тем, представленных в обнародованных бумагах.

Сейчас внимание сосредоточено на том, что это утечка из США, поскольку многие документы были только в руках США.

– заявил Майкл Малрой, бывший чиновник Пентагона.

Вместе с тем, известно, что расследование находится на начальной стадии. И не стоит также отрицать, что к этому причастны люди, которые могут быть связаны с Кремлем.

Материалы с грифом "секретно" появились на вебсайте социальных сетей еще месяцы назад. Хотя о них впервые сообщило издание The New York Times всего в начале апреля.

В Reuters убеждены, что некоторые данные с этого "слива" были изменены. В частности, очевидно, причастные к "утечке" уменьшили в разы цифры потерь российских военных на войне против Украины.

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Кроме того, некоторые американские чиновники не исключают, что документы могли подделать, чтобы ввести следователей в заблуждение по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США.

Пентагон уже начал расследование по этому делу. Также изучать, что произошло, взялся Минюст США.

Заметим, что в одном из документов, датированном 23 февраля и имеющем гриф "Секретно", подробно описано, как украинские системы противовоздушной обороны С-300 будут неэффективны до 2 мая при нынешнем уровне использования.

Тщательно охраняемая информация может быть очень полезна для российских войск. Украина заявила, что ее президент и чиновники службы безопасности встретились в пятницу, чтобы обсудить способы предотвращения утечки,

– говорится в материале.

В общем, следователи рассматривают четыре или пять теорий происхождения этих "секретных материалов", которые могли подорвать интересы национальной безопасности США.

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