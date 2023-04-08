Ложные цели для врага: политолог предположил, что "слив" о контрнаступлении ВСУ – контролируемый

В сеть попали "засекреченные военные документы" о планах Вооруженных Сил Украины. Есть разные версии относительно того, кто стоит за этим "словом", в частности, и то, что он может быть контролируем нашими союзниками в определенных целях.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский. Он не исключает, что это может быть операцией по обнародованию информации, которая должна сработать как ложные цели для нашего врага.

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"Слив" о контрнаступлении ВСУ может быть контролируемым

Вигиринский отметил, что хочет верить в то, что эти "сливы" контролируемы нашими союзниками, чтобы запутать и дезорганизовать российских оккупантов.

Чтобы враг готовился к отдельным операциям, связанным с наступлением украинских Вооруженных Сил, исходя из документов, которые обнародуются и приобретают резонанс,

– объяснил политолог.

Для этого есть определенное объяснение. Ведь The New York Times, по его мнению, вряд ли представляет собой издание, которое может обнародовать документы, чтобы навредить политике США. Потому что задачи и цели Вашингтона – победа Украины в войне.

Также, по его словам, вряд ли в СМИ хотели навредить Украине, которой США помогают. И, собственно, подвергнуть себя потенциальному уголовному преследованию за разглашение информации, составляющей государственную тайну.

То есть, резюмировал Вигиринский, это может быть операцией для обнародования сведений, которые должны сработать как ложные цели для нашего врага.

Вигиринский предположил, что информация о контрнаступлении ВСУ – контролируемый "слив": смотрите видео

Консультации ВСУ со США – нормальная практика

Политолог отметил, что другой "слив", касающийся вопросов Тайваня, Востока, несколько шире, потому что проходил не через официальные СМИ, а через мессенджер. В то же время, отмечается, что к этому точно не причастна Украина.

Но география и документы свидетельствуют о том, что круг субъектов по которым осуществляются доклады, которые рассматриваются как стратегические соперники – значительно шире и охватывает интересы Китая,

– заявил Вигиринский.

По его словам, у нас нет достоверной информации, однако, и вряд ли будет. Если это правдивые документы и они повредят нашим наступательным операциям, тогда можно будет говорить, что система безопасности в США нуждается в качественном улучшении.

Российская пропаганда, заметил он, еще может сыграть на тезисе, будто операции планируют не украинцы, а американцы. Но этот тезис бессмыслен, потому что консультации – нормальный процесс со странами, имеющими специалистов и опыт ведения войн. То есть, обмен информацией и опытом – это вполне нормальная практика.

Что известно о "сливе" по контрнаступлению ВСУ

7 апреля в сети появились якобы засекреченные военные документы, в которых подробно изложены планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

В тот же день в CNN написали, что Пентагон начал расследование по вероятной утечке документов. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не сказала, настоящие ли документы. Она только заверила, что их Министерство обороны "знает сообщения в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос".

Вскоре в социальных сетях появилась новая партия секретных документов. В них подробно описывают секреты американской национальной безопасности от Украины до Ближнего Востока и Китая.