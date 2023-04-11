Не думаю, что США шпионят за Зеленским, у нас полное доверие, – Вениславский

Американские спецслужбы не могут прослушивать украинского президента Владимира Зеленского. Сейчас у Украины и США полное доверие.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. Отметим, что недавно в результате "слива документов" была обнародована "чрезвычайно тайная и засекреченная" информация.

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США не шпионят за Зеленским

Вениславский считает, что говорить о каком-то шпионаже за украинским руководством вряд ли стоит, потому что у США и Украины полное доверие.

Думаю, речь шла об обмене информацией, принимаемых решениях, чтобы максимально тесно координировать наши действия. Они и так сейчас очень хороши. Речь идет об утечке информации,

– отметил он.

По словам Вениславского, военное командование понимает ситуацию на фронте, а решения принимаются с учетом максимальной эффективности наступления Сил обороны. По мнению представителя Зеленского, этот "слив документов" никак не повлияет на действия Украины на фронте.

"Это очередное проявление российской информационной кампании. Но, как и во время наступательных действий в прошлом году, я не думаю, что это будет проблемой для нас", – добавил Вениславский.

"Слив секретных документов": что известно