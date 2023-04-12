Минобороны Британии впервые отреагировало на информацию о "сливе секретных документов"

Недавно в результате "слива документов" была обнародована "чрезвычайно тайная и засекреченная" информация. На это впервые отреагировало Минобороны Великобритании.

Так, в министерстве призвали с осторожностью относиться к обнародованной информации. Кстати, недавно Пентагон заявил, что это очень серьезный риск национальной безопасности страны.

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Минобороны Британии отреагировало на "слив документов"

Там заявили, что утечка якобы секретной информации США, которая получила широкую огласку, продемонстрировала серьезный уровень недостоверности.

Читателям следует быть осторожными и не воспринимать за чистую монету утверждения, которые могут способствовать распространению дезинформации,

– отметили в Минобороны Британии.

"Слив секретных документов": все, что известно

7 апреля появились засекреченные военные документы по развитию армии Украины накануне анонсированного контрнаступления.

Помощник главы Пентагона Крис Мигер заявил, что Министерство обороны США еще оценивает масштабы "слива" секретной информации. Однако там заявили, что эти данные были секретными.

По словам Мигера, Минобороны США уже проводит мероприятия, чтобы определить, как и кому распространяется "слитая" информация и что она может содержать.

Однако Мигер отказался комментировать, являются ли документы подлинными, заявив, что команда Пентагона работает над этой оценкой. Он отметил, что гуляющие в сети фотографии, похоже, содержат конфиденциальную информацию.

Михаил Подоляк заявил, что таким образом Москва хочет сорвать украинское контрнаступление. По его мнению, эта информация действительно является блефом российской разведки.

Спикер ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию не только в информационной среде Украины, но и в информационной среде государств-членов НАТО. Он назвал это вражеским ИПСО.

В "слитых документах" были ложные цифры по потерям в Украине и России. Однако это все – вражеское ИПСО.