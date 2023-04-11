Планы и так постоянно меняются: политолог предположил, повлияет ли "слив" данных на контрнаступление ВСУ

Недавно в сеть слили якобы "секретные документы" о планах ВСУ. Но данные, которые там есть, уже несколько устарели.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Саакян. По его словам, это наносит репутационные удары, скрывает определенные потенциалы и возможности. Отметим, что "секретные документы" в сети появились 7 апреля.

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"Мы не знаем, где там поддельные, где не поддельные. Но какая-то часть этих документов носит правдивый характер. Соответственно, они так или иначе разоблачают определенные элементы", – заявил политолог.

Он заметил, что неважно, сколько документов попало в публичное пространство.

"Соответственно, это дискредитирует все эти данные, ведь понятно, что выбрасывавший эти документы, он уже эти данные знал", – сказал Олег Саакян.

Впрочем, время уже прошло и, по его мнению, Украина уже значительно изменила ситуацию с подготовкой контрнаступления.

И вообще с военной ситуацией. Она очень динамично меняется. Поэтому, слава Богу, по современным планам и современным сценариям. Я думаю, что здесь уже изменилось достаточно серьезно, чтобы враг не мог сориентироваться и знать,

– предположил он.

Сенсаций не было

Политолог убежден, что данные по оружию и оценкам США не столь серьезны. Мол, даже в экспертных кругах многое из этой информации не является диковинкой.

"Она обсуждалась. Часть из того, что там отмечается, – это далеко не полная картинка. Иногда создается впечатление, что это не совсем правильная картинка, действительно. Там, вероятнее всего, дезинформация", – предположил он.

Саакян отметил, что для тех, кто реально занимается этой проблематикой, нет никаких удивлений.

"Если нет никаких удивлений для экспертов, то я думаю, что все-таки российская разведка и российские аналитики, так или иначе, эти сценарии также просчитывали", – отметил он.

По его мнению, среди "утечки" данных не было серьезного "открытия" для россиян.

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Постоянные изменения

Олег Саакян подчеркнул, что планы контрнаступления изменяются динамически все время. Мол, все зависит от того, как развивается ситуация и от того, какие поставки оружия есть, каких нет, какие объемы. А также на что Украина может рассчитывать, а на что – нет.

То, что корректировка планов происходила, как следует из документов, она происходило не из-за того, что документы были выброшены,

– сказал он.

А, мол, потому, что там были разные оценки относительно способностей Запада помочь Украине.

"Реальная помощь, которая поступила, между ожиданиями Украины возможностей и тем, что в результате мы имеем – де-факто возможности. И это с опозданием примерно на месяц. Даже на полтора-два", – отметил он.

Саакян добавил, что сейчас ситуация несколько иная, чем тогда.

"И я не думаю, что этот "слив" данных влияет хоть каким-то значительным образом на то, когда произойдет контрнаступление", – сказал он.

По его мнению, оно больше зависит от погоды.

Что известно об "утечке документов"