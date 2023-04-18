Пентагон получит результаты проверки слива документов через полтора месяца
Источник:Минобороны США
Министерство обороны США заявило, что вскоре будет иметь заключение о сливе в сеть секретных документов. Они появятся через 45 дней.
Представитель Пентагона Сабрина Сингх 17 апреля заявила, что Пентагон будет иметь выводы о сливе в сеть секретных документов в течение 45 дней.
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Пентагон еще изучает последствия и масштабы утечки
Сингх сообщила, что в Пентагоне "продолжают проводить ежедневные совещания для изучения объема и масштаба этой утечки, а также для обеспечения принятия соответствующих мер по смягчению последствий". В настоящее время ведомство находится в тесном контакте с Белым домом, Конгрессом, межведомственными партнерами, союзниками и партнерами.
Глава Минобороны США Ллойд Остин поручил провести всестороннюю проверку безопасности, программ и процедур Министерства обороны в вопросе секретных документов. Сингх добавила, что в течение 45 дней министру предоставят первоначальные выводы и рекомендации по усовершенствованию политики и процедур министерства, связанных с защитой секретной информации.
Она подчеркнула, что департамент серьезно относится к ситуации. Обращаясь к средствам массовой информации, Сингх сказала:
Мы призываем вас помнить о том, как вы сообщаете и перепрофилируете эти изображения через секретный характер этой информации и потенциальное влияние на национальную безопасность, а также безопасность и безопасность нашего личного состава, а также наших союзников и партнеров,
– сказала она.
Что следует знать о расследовании насчет слива документов
- ФБР задержало 21-летний летчик 1-го класса Национальной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра. Он подозревается в сохранении и передаче секретной информации национальной обороны.
- В результате утечки обнародована "чрезвычайно секретная и засекреченная" информация. Среди документов были и те, которые касаются войны в Украине и контрнаступления ВСУ. В Пентагоне подчеркнули, что некоторые документы кто-то намеренно изменил перед публикацией. В частности, злоумышленники значительно приуменьшили потери россиян в войне и преувеличили украинские.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что это блеф русской разведки. По его мнению, так Кремль пытается сорвать контрнаступательные операции ВСУ. Спикер ГУР Андрей Юсов убежден, что "слив документов" о контрнаступлении ВСУ может быть враждебным ИПСО, чтобы помешать контрнаступлению и сорвать поставки помощи от Запада.
- В Пентагоне также отмечают, что в Украине нет боевых частей США, участвующих в войне. Это подтверждает и украинская сторона.