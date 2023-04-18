Пентагон получит результаты проверки слива документов через полтора месяца

Министерство обороны США заявило, что вскоре будет иметь заключение о сливе в сеть секретных документов. Они появятся через 45 дней.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх 17 апреля заявила, что Пентагон будет иметь выводы о сливе в сеть секретных документов в течение 45 дней.

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Пентагон еще изучает последствия и масштабы утечки

Сингх сообщила, что в Пентагоне "продолжают проводить ежедневные совещания для изучения объема и масштаба этой утечки, а также для обеспечения принятия соответствующих мер по смягчению последствий". В настоящее время ведомство находится в тесном контакте с Белым домом, Конгрессом, межведомственными партнерами, союзниками и партнерами.

Глава Минобороны США Ллойд Остин поручил провести всестороннюю проверку безопасности, программ и процедур Министерства обороны в вопросе секретных документов. Сингх добавила, что в течение 45 дней министру предоставят первоначальные выводы и рекомендации по усовершенствованию политики и процедур министерства, связанных с защитой секретной информации.

Она подчеркнула, что департамент серьезно относится к ситуации. Обращаясь к средствам массовой информации, Сингх сказала:

Мы призываем вас помнить о том, как вы сообщаете и перепрофилируете эти изображения через секретный характер этой информации и потенциальное влияние на национальную безопасность, а также безопасность и безопасность нашего личного состава, а также наших союзников и партнеров,

– сказала она.

Что следует знать о расследовании насчет слива документов