В Словакии в ДТП погибли двое украинцев: фото аварии
28 декабря 2021 , 11:38Читати новину українською
Источник:полиция Кошицкого края
В Словакии 25 декабря произошло смертельное ДТП. В нем погибли украинцы: 42-летняя женщина и 20-летний парень.
Детали смертельной автокатастрофы
Трагедия случилась в Собранецком районе. Украинцы ехали на автомобиле Seat Leon.
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ДТП случилось, когда женщина-водитель поворачивала налево за селом Тибава. Она не рассчитала скорость, вылетела с дороги в кювет и врезалась в бетонный мост.
На заднем сиденье в то время сидел 20-летний украинец. И пассажир, и водитель получили смертельные травмы.
Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства и причины аварии.
В Словакии в ДТП погибли двое украинцев / Фото полиции
Авария случилась, когда женщина-водитель поворачивала налево / Фото полиции
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