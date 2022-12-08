Словакия согласовала помощь Украине, которая поможет пройти зиму во время войны с Россией

Словакия приняла решение о новом пакете помощи Украине. Помощь Словакии поможет Украине пройти зимний период на фоне войны с Россией.

О новом пакете военной помощи сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер во время брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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Что Словакия передаст Украине

Качер сообщил, что в военный пакет помощи от Словакии войдут:

боезапасы больших калибров;

боезапасы для истребителей;

теплые вещи;

снаряжение.

Мы продолжаем нашу гуманитарную помощь, мы сделаем все, чтобы помочь украинцам пережить зиму, потому что это самая ужасная война, она вызывает отвращение,

– заявил глава МИД Словакии.

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