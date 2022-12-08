Словакия согласовала помощь Украине, которая поможет пройти зиму во время войны с Россией
8 декабря 2022, 17:39Читати новину українською
Источник:МИД Украины
Словакия приняла решение о новом пакете помощи Украине. Помощь Словакии поможет Украине пройти зимний период на фоне войны с Россией.
О новом пакете военной помощи сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер во время брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
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Что Словакия передаст Украине
Качер сообщил, что в военный пакет помощи от Словакии войдут:
- боезапасы больших калибров;
- боезапасы для истребителей;
- теплые вещи;
- снаряжение.
Мы продолжаем нашу гуманитарную помощь, мы сделаем все, чтобы помочь украинцам пережить зиму, потому что это самая ужасная война, она вызывает отвращение,
– заявил глава МИД Словакии.
Украина получила 30 единиц БМП-1 от Словакии
- Словакия и Германия подписали соглашение, согласно которому словацкая армия получит 15 немецких танков Leopard 2A4. После получения танков от Германии в Словакии решили предоставить Украине 30 боевых машин пехоты.
- Министр обороны Словакии Ярослав Надь 29 ноября сообщил, что его страна уже передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что словацкие БМП-1 помогут зимой прогонять врага.
- Словакия в день рождения кремлевского диктатора Владимира Путина решила передать Украине подарок. В честь этого "праздника" наши ВСУ получили еще 2 самоходные гаубицы Zuzana.
- С начала полномасштабного вторжения Словакия передала Украине уже семь гаубиц Zuzana 2 Howitzer.