Словакия передала Украине первые МиГи, – министр обороны

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава передала Украине первые самолеты МиГ-29.

Предварительно известно, что за самолетами 22 марта в Словакию приехали украинские пилоты с механиками, которые подготовили их к передаче.

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Что известно о передаче Украине Миг-29

Словацкое издание написало, что первые четыре истребителя Миг-29, которые Словакия планировала передать Украине, уже покинули территорию их страны.

Словакия стоит на правильной стороне, и этим жестом мы, как страна, вписались большими буквами в современную мировую историю, что свидетельствует о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации,

– заявил словацкий министр Надь.

По его словам, их правительство будет продолжать помогать Украине. Глава Минобороны Словакии заявил: "Мы поступаем правильно, потому что это Россия ворвалась в Украину, это Россия находится на территории Украины, и когда Россия выведет свои войска, война сразу закончится".

Что известно о перемещении самолетов

Издание Dennik N сообщило, что 22 марта за самолетами в Словакию приехали украинские пилоты с механиками, которые их подготовили к отлету. Уже 23 марта истребители покинули словацкую базу "Сляч" и отправились на Восток.

Словацкий министр заверил, что первые самолеты уже были переданы Вооруженным Силам Украины. Остальные – Украина получит в ближайшие недели.

Украине нужны F-16: кратко

Владимир Зеленский, Воздушные силы ВСУ и чиновники Украины неоднократно заявляли, что нам нужны F-16. Ведь эти истребители отличаются от советских МиГов.

В частности, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что F-16 объединяют функции четырех самолетов, находящихся на вооружении ВСУ. В частности, они могут наносить удары по наземным целям разными типами оружия, а также стать частью противовоздушной обороны Украины.

Именно F-16 могут защитить от террористических ракетных атак России по нашим городам и критической инфраструктуре. Ведь именно эти истребители могут сбивать крылатые ракеты и "Шахиды".

Да, самолетам типа "МиГ" и "Су" это иногда удается, но это, скорее, исключение, чем правило. F-16 имеет мощный радар и современные ракеты, что позволит сбивать цели действительно эффективно. Детальнее о том, для чего нам нужны F-16 – читайте здесь.