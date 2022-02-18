Словения на фоне обострения пришлет Украине технику двойного назначения

Словения не будет поставлять Украине летальное вооружение, однако в Любляне готовы предоставить Киеву технику двойного назначения. Такая военная помощь поступит из-за угрозы российского вторжения.

Об этом, как информируют СМИ, сообщил министр обороны Словении Матей Танин. Он заявил, что в Любляне отреагировали на запрос украинского правительства, который не просил летальное оружие.

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Словения не планирует предоставлять Украине летальное оружие

Пока что Словения не планирует отправлять летальное оружие в Украину, но мы вышлем технику двойного назначения,

– сказал Тонин.

Министр обороны отметил, что разговаривал с послом Украины в Словении. Дипломат попросил его о мобильных кухнях и палатках с подогревом. Также Любляна передаст спальные мешки, обувь, дизель-генераторы и рукавицы – говорится лишь о первом этапе помощи.

Украинцы не ждут, что страны НАТО будут за них воевать, – министр

Тонин отметил, что Украина не ждет, что страны НАТО будут за нее воевать. Однако украинцы просят о военной и экономической помощи.

Моральный дух в Украине высок, они готовы воевать самостоятельно, если нужно,

– заверил министр.

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Страны Запада помогают Украине с вооружением: коротко

Президент Джо Байден сообщил, что США не будут присылать военных для участия в боевых действиях в Украине, если Россия пойдет на новое вторжение. Однако Вашингтон продолжит поставлять ВСУ оборудование для обороны.

Премьер Канады Джастин Трюдо пообещал Украине 500 миллионов кредита и летальное оружие.

13 февраля Литва передала Украине зенитные комплексы Stinger.

Ранее правительство Польши официально поддержало предоставление Украине военной помощи из-за эскалации с России.

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