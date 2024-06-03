Ситуация со светом на следующей неделе будет сложнее: Укрэнерго назвало 3 причины

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что на следующей неделе ситуация в энергосистеме будет еще сложнее, чем в конце мая. Чиновник назвал причины.

Владимир Кудрицкий 2 июня рассказал в эфире Суспильного, что ухудшение ситуации с электричеством вызвали три фактора. Ранее в Укрэнерго объяснили, почему выключают свет при непогоде, пишет 24 Канал.

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Что известно о ситуации в энергосистеме Украины

Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме,

– заявил Кудрицкий.

По его словам, ситуацию в энергосистеме в течение недели, 3 – 9 июня, будут определять 3 основных фактора:

с субботы (вероятно – 1 июня) вышли в плановый ремонт два блока атомных электростанций,

последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня. Ведь Россия повредила несколько тепловых и гидроэлектростанций;

прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.

Председатель Укрэнерго объяснил, что дефицит света на этой неделе не смогут физически перекрыть импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с 3 июня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений, чтобы сбалансировать систему.

Владимир Кудрицкий призвал экономить свет утром и вечером ежедневно, когда дефицит наибольший.

Укрэнерго сообщило об отключении

В Укрэнерго вечером 2 июня сообщили, что в течение всех суток 3 июня по всей Украине будут действовать лимиты потребления света.

Если область превысит лимиты, то там будут действовать графики почасовых отключений как для промышленности, так и для домов людей. Несмотря на дефицит, свет не будут выключать на объектах критической инфраструктуры.

У ДТЭК сообщили, что выделенных Укрэнерго лимитов хватит на покрытие потребностей 80% Киева, 68% Киевщины, 74% Одесской области, 84% Донецкой области.

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