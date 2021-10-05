"Слуга" Ясько приехала в тюрьму к своему возлюбленному Саакашвили
Источник:Sputnik Грузия
Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько прибыла в Грузию. Она приехала в тюрьму в Рустави к своему возлюбленному Михеилу Саакашвили.
Журналисты заметили девушку возле руставской тюрьмы. Именно там находится задержанный Саакашвили.
Стоит прочитать Сам себя упрятал за решетку: почему на самом деле Саакашвили поехал в Грузию
По информации СМИ, нардеп пришла, чтобы увидеться с любимым. В то же время детали этой встречи пока неизвестны. Ведь "слуга" отказалась коммуницировать с журналистами.
Ясько ждет встречи с Саакашвили: смотрите видео
"Слуга" не общается с журналистами: смотрите видео
Тюрьму посетили и правозащитники. Они заявили, что прокуратура Грузии хочет запретить экс-президенту звонить родным. А также – общаться с медийщиками и общественностью.Напомним! Вчера, 4 октября, Ясько заявляла, что непременно поедет к Саакашвили, но не в ближайшее время.
Известно, что возлюбленная Саакашвили пришла на встречу с ним вместе с представителем посольства Украины в Грузии.
Что известно об отношениях пары?Саакашвили и Ясько опубликовали 1 октября видео, в котором заявили, что они пара. Девушка полностью поддерживает любимого и стимулирует к борьбе. Известно, что их романтические отношения длятся уже более года.
Задержание Саакашвили в Грузии: главное
- Михеила Саакашвили задержали 1 октября в Грузии из-за дел, которые заочно открыли против него в стране.
- После этого он объявил себя политзаключенным и начал голодовку.
- Власти Грузии категорически против того, чтобы помиловать экс-президента.
- Также арестовали и владельца квартиры, где скрывался Саакашвили.
- На фоне задержания политика, в стране начались массовые протесты.