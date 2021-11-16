"Слуга народа" предложил отправить военных из Украины для поддержки Польши
Источник:24 канал
Нардеп Олег Дунда из президентской фракции "Слуга народа" предложил украинцам помочь Польше с миграционной кризисом. Для этого он выдвинул предложение направить военных на польско-белорусскую границу.
Такое мнение народный избранник высказал в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, украинские военные-добровольцы смогут защищать границы Евросоюза.
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Помощь от Украины ЕС
"С нашей стороны было бы уместно помочь Европейскому Союзу и, прежде всего, Польше с кризисом на границе. Направить небольшой контингент на помощь польским силам безопасности", – отметил Дунда.
"Слуга народа" убежден, что это было бы настоящее союзное сотрудничество. И таким образом Украина наладила бы более тесные связи с блоком стран НАТО и ЕС.
Депутат подчеркнул, что защита Европы – это должна быть функция Украины в Евросоюзе.
Он также отметил, что войска Великобритании, которые могут попасть в Украину – это "зонтик" на случай обострения ситуации с Россией. Мол, это "первый реальный шаг поддержки от союзников".
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