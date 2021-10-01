"Слуги народа" не придут на шоу Шустера с Разумковым, – источники

"Слуги народа" не придут на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 1 октября. Гостем программы станет спикер Дмитрий Разумков.

Политики, которые сейчас находятся на съезде фракции в Трускавце, также не выйдут в эфир онлайн. В то же время точной причины такого решения не называют.

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Приоритетными для обсуждения в студии "Свободы слова Савика Шустера" станут сразу 3 вопроса. Речь идет про:

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Сколько будет стоить тепло в наших домах, школах и больницах?

Слуги на съезде в Трускавце

Представители "Слуг народа" собрались в Трускавце на съезде фракции. Кроме того, туда должен прибыть Владимир Зеленский, а также – представители Офиса Президента.

Ранее в "Слуге народа" рассказали, что политики во время встречи проанализируют свои действия за 2 года у власти.

Одной из тем съезда станет возможная отставка Разумкова.

Чтобы принять участие в мероприятиях, политикам народные избранники должны были продемонстрировать отрицательный результат ПЦР-теста или предоставить сертификат о полной вакцинации.

В Трускавец "слуги" прибыли на поезде. Их разместили в 3 местных отелях: Rixos-Prykarpattya, Mirotel и "Лесная песня".