"Слуги" рассказали, когда начнут процедуру отставки Разумкова в Раде

23:08

Во фракции "Слуга народа" договорились, когда начнут процедуру увольнения Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. С этим вопросом решили не тянуть – постановление в Верховной Раде зарегистрируют уже в понедельник, 4 октября.