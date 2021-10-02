"Слуги" рассказали, когда начнут процедуру отставки Разумкова в Раде
Во фракции "Слуга народа" договорились, когда начнут процедуру увольнения Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. С этим вопросом решили не тянуть – постановление в Верховной Раде зарегистрируют уже в понедельник, 4 октября.
Соответствующее решение "слуги" одобрили на выездном заседании в Трускавце 2 октября. Об этом заявила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
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Путем голосования депутаты фракции решили с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности,
– рассказала Палийчук.
Напомним, ранее пресс-секретарь "Слуги народа" говорила, что по состоянию на 17:30 фракция собрала 150 подписей, которые необходимы для того, чтобы зарегистрировать постановление об отставке. По словам нардепа Юлии Гришиной, голоса собирали "в спокойной атмосфере без какого-либо давления".
Что известно об отзыве Разумкова
- 30 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал процесс снятия с должности Дмитрия Разумкова. Он поручил выдать подписные листы. Сам Разумков подчеркнул, что процессу не будет препятствовать.
- Перед тем политик говорил, что по собственному желанию в отставку не уйдет. Он покинет должность только, если так решат народные депутаты.
- Сейчас главным кандидатом на должность председателя Верховной Рады является вице-спикер Руслан Стефанчук.