Михаил Драпатый отреагировал на назначение главкомом ВСУ

Драпатый отреагировал на назначение на должность главнокомандующего ВСУ. Он назвал честью служить народу Украины.

Об этом говорится в посте нового главнокомандующего ВСУ.

Реакция Драпатого на назначение главнокомандующим

Михаил Драпатый выразил благодарность за новую должность.

Благодарю Президента Украины за доверие, министра обороны за поддержку, а Силы обороны – за новый этап службы. Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность,

– написал он.

Генерал также поблагодарил своего предшественника Александра Сырского за последовательную работу по укреплению украинской армии.

Я в них вырос. Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство. Слава нации. Смерть врагам,

– написал новый главнокомандующий.

Напомним, что Михаил Драпатый воюет против России с 2014 года. Он участвовал во многих боях и операциях.

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году военный был заместителем командующего Объединенными силами ВСУ, впоследствии командовал войсками на юге Украины и освобождал Херсон.

Позже его назначили командующим Сухопутными войсками, а летом 2025 года – Объединенными силами ВСУ.