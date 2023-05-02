Слышали 3 взрыва: в Брянской области – снова подрыв на железной дороге, перевернулись вагоны

В российской Брянской области снова неспокойно. Вечером 2 мая там произошел подрыв на железной дороге.

В результате инцидента перевернулись вагоны. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал.

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В Брянской области произошел подрыв на железной дороге

В Брянской области 2 мая снова взорвали железнодорожные пути, в результате чего там перевернулись грузовые вагоны. В этот же день российские СМИ сообщали об аналогичном инциденте на Брянщине.



В Брянской области взорвали железнодорожные пути / Фото росСМИ

Источник сообщил нам, что было слышно 3 взрыва. С путей сошли 2 – 3 вагона. На место прибыли пожарные. Диверсия произошла около 30 минут назад (примерно в 19:48 по Киеву – 24 Канал),

– говорится в сообщении.

Следует заметить, что накануне в Брянской области в результате еще одного взрыва "неустановленного устройства" сошел с рельсов поезд, перевозивший нефтепродукты и пиломатериалы.

Брянскую область посетил "хлопок": видео

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Взрывы раздались неподалеку от станции Снежетская в момент прохождения грузового состава, следовавшего из Брянска на Карачев. В общей сложности он насчитывал 70 вагонов.

Российские журналисты не могут никак определить, сколько именно вагонов перевернулось. Кто-то говорит, что их было 8, другие же заявляют о 20. Также с путей якобы сошел и сам локомотив.

В результате взрыва перевернулись вагоны: видео

В результате якобы взрывов никто не пострадал. Основной поезд также не получил повреждений – перевернутые вагоны были отцеплены и поезд отправился дальше.

Несмотря на это, движение на участке Снежетская – Белые Берега приостановили. Взрывчатую якобы заложили в нескольких местах на железнодорожном полотне. "Диверсантов" сейчас ищут.

Движение на участке, где раздались взрывы, приостановили: видео

Губернатор Брянской области уже подтвердил подрыв железнодорожных путей. По его словам, там детонировало "неустановленное взрывное устройство".

Очевидно, что поиски виновных во взрывах на железной дороге идут очень плохо. По информации источников российских журналистов, "диверсии", которые произошли сегодня и 1 мая на 136 километре пути Брянск – Унеча, могли осуществить одни и те же люди.

Предыдущий взрыв на железной дороге в Брянской области: коротко