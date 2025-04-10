Не можем держать командиров, которые бросают в бой, где гибнут, – Сырский о смене командования

Александра Сырского упрекают за частую смену командиров бригад из-за якобы "нежелания выполнять нереалистичные задачи". Главнокомандующий ВСУ объяснил, что кадровые изменения действительно происходят тогда, когда бригада не выполняет боевые задачи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Александра Сырского в интервью для LB.

Важно Наступление на Сумщину, мобилизация и потери врага: главное из большого интервью Александра Сырского

Сырский объяснил, почему часто меняют командиров бригад

В интервью Сырскому напомнили, что критики главкома часто упрекают его за частую смену командиров бригад. Объясняют это якобы "нежеланием выполнять нереалистичные задачи". К примеру в интервью привели увольнение командира 80 десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова.

Зато Сырский объяснил, что командиров действительно меняют тогда, когда бригада не выполняет боевых задач и не удерживает территории. В то же время деталей об отставке Ишкулова главнокомандующий раскрывать не стал.

И главный критерий - когда у командира есть большие потери в личном составе. Причем это основной критерий, по которому оценивают деятельность командира. Мы не можем держать командира, который просто бросает в бой своих солдат, где они погибают,

– подчеркнул Сырский.

Говоря о проблемах с командирами, Сырский также признал, что командиры скрывают количество тех, кто ушел в СЗЧ, или другие проблемы, неудачи и тому подобное. Чтобы решить эти проблемы, главнокомандующий ВСУ называет несколько путей. Во-первых, по словам Сырского, следует проверять наличие личного состава.

"Понимаете, в чем проблема? Почему показывают больше людей на переднем крае, а на самом деле их меньше? Ну, не все, определенная часть. Чтобы иметь возможность махинаций с теми людьми. Вы же знаете, сколько солдат получает на переднем крае и какой есть способ заработать деньги. То есть показать, что он здесь, а он на самом деле вообще где-то там. И это одно из направлений, по которому постоянно ведется работа. Не буду озвучивать цифры, но это проблема", – подчеркнул Сырский.

К слову, в интервью Александр Сырский также отметил, что средства электронной борьбы ВСУ снижают эффективность российских КАБов, меняя их направление. Поэтому, КАБы не могут поразить цель.